Lo primero que hará Trump si llega a la Casa Blanca por segunda vez

Si algo derrocha Donald Trump es confianza, y lo ha vuelto a dejar claro. El expresidente estadounidense espera su tercera imputación convencido de que, a pesar de sus nuevos problemas legales, seguirá manteniendo su liderazgo en las encuestas primarias del partido republicano y conseguirá hacerse con un segundo mandato. Su exceso de seguridad siempre ha estado alimentado por un entorno político y social de incondicionales seguidores que han hecho oídos sordos a los problemas de toda índole que ha enfrentado Trump desde que saltó a la esfera pública. Ahora un grupo de ayudantes informales del partido republicano preparan el regreso de Trump 2.0, una versión aún más centrada si cabe en Make America Great Again (MAGA, hacer América grande de nuevo) de verdad.

Se les conoce como America First y es un equipo de profesionales al que no se debe subestimar. Lo integran personalidades de la talla de Roger Stone, exasesor político republicano al que Donald Trump conmutó una pena de 40 meses de prisión en julio del 2020, poco antes de salir de la Casa Blanca. Stone había sido condenado por obstruir la investigación de la famosa ¨trama rusa¨. Con él en este importante grupo-guía estaría también Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del exmandatario en 2016 que solo duró 25 días en su cargo tras declararse culpable por haber mentido al FBI. A ellos se une otro ex asesor de Trump, Stephen Miller, que defendió sus medidas antinmigración más agresivas y polémicas, así como el ayudante más controvertido de Trump, Stephen Bannon, que perdió y recuperó el favor de su líder, se le conoce por su cercanía a los grupos de ultraderecha.

Estos asesores de extrema derecha tienen la labor de centrar a Trump, de recordarle que el trabajo tiene que hacerse. Para ello cuentan con un plan conocido como Anexo F que pasa, entre otras cosas, por despedir a 50.000 funcionarios actuales. Son tantos los puestos que pretenden liberar, que ya se ha creado un ¨LinkedIn conservador¨ de posibles candidatos que darían su vida política y social por el exmandatario. Fieles seguidores de Trump que siguen a su líder sin titubear o poner en duda acciones tan repudiables como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este grupo de ejecutores de Trump será el encargado de ayudar al exmandatario a imponer algunas de las políticas que defiende a capa y espada, como prohibir que los bebés nacidos en EE UU reclamen automáticamente la ciudadanía o excluir a las personas transgénero del Ejército.