¿Qué impacto tienen las declaraciones de Trump en la OTAN y qué podría pasar si gana las presidenciales de noviembre?

Es difícil predecir qué hará realmente Trump. Siempre tiene fuertes instintos, pero rara vez tiene convicciones sólidas. Pero hay una cosa en la que se puede apostar: presionará a todos los miembros de la OTAN para que cumplan su promesa de gastar el 2% del PIB en Defensa. Su actitud hacia la OTAN es completamente transaccional: si no se paga, EE UU no participará. Lo dice en serio. Debo decir que la mayoría de los conservadores estadounidenses ven a la OTAN como la alianza militar más exitosa de la historia. Lucharán para preservarlo. Pero los principales partidarios de Trump son aislacionistas y no les importa nada la OTAN.

¿La insinuación de Trump de que un EE UU gobernado por él no defendería a un aliado que invierte poco en Defensa pone en duda el artículo 5?

Después del impactante comentario de Trump, muchos republicanos tradicionales se apresuraron a proclamar: «¡Oh, ese Trump! No tomes lo que dice literalmente». Pero la historia muestra que debes tomar lo que dice en serio y, a menudo, literalmente. Supongo que la declaración reflejó su deseo de sacudir a los Gobiernos europeos como parte de la campaña para aumentar su gasto en Defensa.

Si Trump fuera elegido, ¿tendría dificultades EE UU para abandonar la OTAN?

Según la legislación interna estadounidense, la retirada oficial de la OTAN requiere una votación de dos tercios del Senado. (La Administración Biden aprobó esa ley). Si Trump gana de manera aplastante, es posible que obtenga los votos del Senado para hacerlo, pero no es probable. Aun así, considere: al recortar asignaciones, retirar tropas y negarse a cooperar, Trump podría efectivamente retirar a Estados Unidos sin dejar de ser técnicamente miembro.

¿Cree que el regreso de Trump a la Casa Blanca significaría el fin de la ayuda a Ucrania, el desmoronamiento de la OTAN y el debilitamiento del liderazgo estadounidense?

Trump ha dicho repetidamente que pondrá fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. ¿Cómo? Los escritos de posibles figuras de la Administración Trump indican lo que tiene en mente: negociar un alto el fuego y una nueva frontera, similar a lo que ocurrió en Corea. Para persuadir a Putin, amenazaría con darle a Ucrania armas mucho más poderosas y de largo alcance. Para persuadir a los ucranianos, amenazaría con recortar la ayuda militar y económica. Se opondría a admitir a Ucrania en la OTAN, por lo que no está claro si un acuerdo de este tipo duraría mucho tiempo contra Putin. Pero pondría fin a la guerra en el corto plazo.

¿Existe realmente temor de que Trump pueda volver a imponer aranceles comerciales más altos a los productos de la UE que ingresan a EE UU?

Trump habla muy en serio acerca de imponer enormes aranceles a los bienes importados por EE UU desde China. Habla de un arancel del 60%. Soy escéptico sobre la viabilidad política de niveles tan astronómicos, porque muchas industrias importantes dependen de productos chinos baratos, y los bolsillos de la gente de clase media se verían muy afectados. Pero nótese: ningún político estadounidense, incluido Trump, está hablando de grandes aranceles sobre productos europeos. Según la teoría económica, una nueva era de proteccionismo perjudicará a la UE y a España. Es probable que eso suceda si Trump resulta elegido. Pero si quieren preocuparse por algo grande, preocúpense por lo que sucederá con la economía global si los chinos invaden Taiwán. No hay chips de ordenador de alta gama: ¡eso es una mala noticia! O supongamos que la Armada de Estados Unidos deja de proteger el transporte marítimo en todo el mundo, por ejemplo, en el Mar Rojo. Eso podría suceder bajo Trump.