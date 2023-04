El príncipe William llegó a un acuerdo millonario con Murdoch para retirar una demanda por escuchas

El Grupo de medios de comunicación de Rupert Murdoch, News Corp, pagó en secreto al Príncipe William una "suma muy grande de dinero" para resolver discretamente una demanda de escuchas telefónicas, según nuevos documentos judiciales.

El Príncipe de Gales recibió el pago no revelado previamente en 2020 después de presentar una reclamación legal contra el propietario del "Sun" el "News of the World".

Los detalles del acuerdo se dieron en los documentos legales presentados por su hermano, el príncipe Harry, como parte de su propia batalla legal con la editorial, que regresa al tribunal superior el martes.

Harry le dijo a la corte que sus intentos de buscar una disculpa de la compañía de Murdoch por la intervención telefónica se llevaron a cabo con la aprobación de su abuela, la difunta reina Isabel II.

La realeza afirma que se llegó a un acuerdo secreto entre la familia real y los "altos ejecutivos" de la compañía de Murdoch en algún momento antes de 2012. Como parte de este supuesto acuerdo, los príncipes retrasarían los procedimientos legales contra el grupo periodístico a cambio de recibir una disculpa en un fecha posterior.

Harry dijo que la familia real hizo esto después de quedar marcada por el incidente del “Tampongate”, cuando varias publicaciones obtuvieron una llamada telefónica entre el príncipe Carlos y Camila grabada mientras la pareja tenía una aventura en la década de 1980.

Harry dijo que la familia real estaba desesperada por evitar que se repitiera esta cobertura. Los documentos declaran: “La razón de esto fue evitar la situación en la que un miembro de la familia real tendría que sentarse en el banquillo de los testigos y contar los detalles específicos de los mensajes de voz privados y altamente confidenciales que habían sido interceptados por [News of the World] Clive Goodman.

“La institución estaba increíblemente nerviosa por esto y quería evitar a toda costa el tipo de daño reputacional que había sufrido en 1993 cuando el "Sun" y otro tabloide obtuvieron y publicaron ilegalmente detalles de una conversación telefónica íntima que tuvo lugar entre mi padre y madrastra en 1989, cuando aún estaba casado con mi madre”.

Harry dice que News UK no cumplió con su parte del acuerdo secreto cuando buscó esta disculpa en 2017. Afirma que se organizaron reuniones entre Rebekah Brooks, directora ejecutiva de Murdoch's News UK, y Robert Thomson, director global de Murdoch's global News Corp. negocio, pero no fueron a ninguna parte.

Como resultado, Harry decidió emprender acciones legales contra el editor del "Sun-" y el "News of the World". Alega que la compañía lo atacó con actividades ilegales generalizadas durante gran parte de su vida, incluido el pirateo de sus correos de voz y la obtención ilegal de información personal en nombre del periodismo. Muchas de las acusaciones de Harry se relacionan con reclamos de comportamiento ilegal en el "Sun" mientras Brooks era editor en la década de 2000. News Group Newspapers insistió en que no existe un acuerdo secreto.

Aunque News UK ha admitido que hubo piratería telefónica en News of the World, siempre ha sostenido que no hubo irregularidades en The Sun. Brooks fue declarado no culpable de piratería telefónica en un juicio penal en 2014.

Un portavoz de la compañía dijo que “The Sun no acepta responsabilidad ni admite las acusaciones”, y enfatizó que muchas de las afirmaciones de Harry datan de hace 20 años.

El imperio mediático de Murdoch está luchando duro para evitar ser arrastrado a otro caso judicial de alto perfil, solo unas semanas después de pagar más de 740 millones de dólares para resolver un caso de difamación de EE.UU contra Fox News. Está tratando de evitar que el caso de Harry vaya a juicio, argumentando que esperó demasiado para presentar el caso y que debería haber sospechado que fue víctima de una intervención telefónica en una fecha anterior.

Las afirmaciones de que la compañía de Murdoch llegó a un acuerdo privado con el Príncipe William se incluyeron como parte del caso legal de Harry de que hubo acuerdos secretos entre la familia real. No hay más detalles sobre lo que William alegó que ocurrió y si estaba relacionado con el Sun o con el ahora desaparecido News of the World, que se cerró en el punto álgido del escándalo de escuchas telefónicas en 2011. El portavoz del Palacio de Buckingham dijo que lo haría. Nunca comente sobre un caso legal en curso. El Palacio de Kensington se negó a comentar.

Se sabía desde hace mucho tiempo que William y Harry habían sido víctimas de escuchas telefónicas, después de que Goodman fuera declarado culpable de piratear los mensajes de voz reales en un juicio en 2007. En ese momento, el negocio de Murdoch dijo que Goodman estaba operando solo y que el periódico había sido defraudado por un reportero canalla.E