El prorruso Robert Fico entierra el hacha de guerra con Ucrania con el compromiso de no bloquear las ayudas de la UE

Robert Fico ha decidido enterrar el hacha de guerra con Ucrania. Al menos de momento. El primer ministro prorruso de Eslovaquia ha dado un giro de 180 grados este miércoles con la firma de una declaración conjunta con su homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, que busca reforzar sus relaciones bilaterales en base a «la confianza y el respeto mutuo», según las declaraciones del propio Shmyhal recogidas por el diario ucraniano European Pravda. El encuentro no tuvo lugar en Kyiv, como es habitual en este tipo de ocasiones, sino en la localidad ucraniana de Úzhgorod, en la región fronteriza de Transcarpatia.

El texto suscrito por las partes garantiza el apoyo «firme y constante» de Eslovaquia para la integración de Ucrania en las estructuras de la Unión Europea, aunque el primer ministro eslovaco mantuvo su rechazo a la adhesión a la OTAN del país invadido por Rusia. El acuerdo, en cambio, refleja por escrito el respaldo de Bratislava a la fórmula de paz de Volodimir Zelenski y estrecha la cooperación a varios niveles entre sus respectivas administraciones.

Por si todo lo anterior no fuera poco, el jefe del Ejecutivo ucraniano anunció que el Gobierno de coalición con socialdemócratas y ultranacionalistas que lidera Fico en Eslovaquia tampoco obstaculizará la compra de armas y equipos a empresas de su país por parte de Kyiv. Además, Bratislava se compromete a apoyar el programa europeo Ukraine Facility, que pretende destinar a Ucrania un montante total de 50.000 millones de euros para la reconstrucción del país que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene bloqueado.

Todo lo anunciado no tendría por qué ser una anomalía si no fuera porque Fico, un líder de corte proeslavo y rusófilo, se ha convertido desde que recuperara el poder en Eslovaquia tras los comicios del pasado mes de septiembre en una de las voces más críticas con Ucrania en el seno de la UE y la OTAN, instituciones en las que es ya un viejo conocido. Rivaliza directamente con Orbán. Eso explica que no diera una rueda de prensa conjunta con Shmyhal al término de su encuentro.

De hecho, sin ir más lejos, Fico declaró el sábado en una entrevista con la emisora pública eslovaca RTVS que bloquearía la adhesión de Kyiv a la OTAN «porque no sería otra cosa que la base para una tercera guerra mundial». Considera que Ucrania «no es un país independiente y soberano», sino que está «bajo la total influencia y control de Estados Unidos». No se quedó ahí. Fico trasladó que la solución a la guerra era que Ucrania cediera parte de su territorio a Rusia. «Tiene que haber algún tipo de compromiso», insistió. «¿Qué esperan, que los rusos abandonen Crimea, Donbás y Luhansk? Eso es poco realista».

Gas ruso por Ucrania

«Se ha llegado a un acuerdo para que el tránsito de gas ruso a través de Ucrania continúe, lo cual es una gran noticia», anunció Fico en su cuenta de Facebook después de su reunión con Shmyhal. «Eso significa que en Eslovaquia también podremos continuar con el tránsito de este gas, lo que también beneficiará a Austria e Italia», celebró el primer ministro, que no aportó más detalles de un plan sobre el que no se han pronunciado por el momento ni el Gobierno de Ucrania ni Gazprom.

En principio, Kyiv había decidido no prorrogar el actual acuerdo de tránsito de cinco años con la energética rusa. El acuerdo en vigor mantenía a Ucrania como una importante ruta de tránsito del gas ruso hacia la Unión Europea, sin embargo, los flujos reales han sido inferiores al 40% del volumen contratado desde mayo de 2022, un mes después de que diera comienzo la invasión.