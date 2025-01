¿Puede Donald Trump cambiar el nombre del golfo de México a golfo de América?

Donald Trump ha inaugurado su segundo mandato con un discurso plagado de referencias expansionistas, anticipando así el papel central que tendrá la política exterior en sus cuatro años de gobierno.

El mandatario volvió a hacer referencia a su pretensión de recuperar el control del canal de Panamá, y cambiar el nombre del golfo del México "dentro de poco": "Estados Unidos va a reconquistar el lugar que le corresponde como la nación más respetada del planeta. En poco tiempo, vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y vamos a devolverle el nombre de nuestro gran presidente McKinley al monte McKinley", agregó.

La idea fue recibida con evidente escepticismo por algunos de los presentes en la Rotonda del Capitolio. La ex secretaria de Estado y rival de Donald Trump durante las elecciones de 2016, Hillary Clinton, no pudo evitar soltar una risa al escuchar la propuesta de nuevo presidente de Estados Unidos. No obstante, la nueva administración parece ir en serio. Karoline Leavitt, una de sus portavoces, confirmó en las redes sociales que esta propuesta se incluiría "como parte de las órdenes ejecutivas del primer día".

¿Puede Trump renombrar el golfo?

La orden ejecutiva, firmada hace tan solo unas horas por Trump, instruye al secretario de Interior a cambiar los nombres en 30 días, y actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos a nivel federal, lo que supondría que el término "Golfo de América" empezaría a usarse en las comunicaciones federales y los mapas del gobierno de Estados Unidos. No obstante, como apuntan desde la CNN, la Junta de Nombre Geográficos acepta estos cambios cuando se exponen razones "convincentes" y destaca que "la política más importante respecto a los nombres es el uso y la aceptación nivel global".

Este último requisito chocaría con las intenciones del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a Donald Trump, reiterando que el Golfo de México seguirá llamándose así "para el mundo entero": "Lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América, para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero, entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto", ha manifestado Sheinbaum.

Otras alternativas

A nivel internacional el proceso es algo más complejo. Uno de los organismos que se podrían pronunciar al respecto serían la Organización Hidrográfica Internacional, a la que pertenecen Estados Unidos y México, y que está a cargo de la revisión y denominación de las masas de agua navegable. En cualquier caso, existen numerosos ejemplos de países que a nivel nacional se refieren a accidentes geográficos de distinta manera.

Un ejemplo de esta práctica se encuentra en los protagonistas de este conflicto. El río que discurre por la frontera entre Estados Unidos y México es conocido por los segundos como Río Bravo, mientras que Washington se refiere a él como Río Grande.