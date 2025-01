Expansionismo, guerra comercial con China o inmigración: ¿Cómo será el segundo mandato de Trump?

La nueva era Trump ha arrancado, ¿qué podemos esperar?

Hay varias cosas que vimos en su primer mandato, que probablemente volverán a suceder. En primer lugar, hay un escepticismo general respecto a las alianzas tradicionales y el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar está la reducción del liderazgo y la participación de Estados Unidos en el extranjero. En este sentido, Trump tiene cierta vena aislacionista. Dicho esto, sus recientes declaraciones sobre Canadá, Groenlandia y Panamá indican una vena imperialista que no hemos visto antes. Creo que otro cambio inmediato será recortar en gran medida o poner fin por completo a la ayuda a Ucrania, con miras a alcanzar la paz en Rusia bajo las ideas de Putin.

¿Considera que prestará más atención al ámbito doméstico o al internacional?

Esperaría una atención similar. Generalmente, los presidentes estadounidenses tienen que equilibrar ambas cosas, aunque la opinión pública no presta tanta atención a la política exterior. Hasta ahora, la mayor parte de las primeras prioridades parecen ser internas: inmigración, personas transgénero, perforación en alta mar...

El regreso de Trump coincide con la liberación de tres rehenes por parte de Hamás, ¿que hará en Oriente Próximo?

Durante su mandato, Biden criticó levemente la estrategia de Israel y su trato a los palestinos, al mismo tiempo que condicionó la ayuda militar a ciertas protecciones de los civiles, aunque no pareció tener mucho éxito. Por el contrario, Trump indicó durante la campaña que en realidad no pondría ningún límite a las operaciones militares de Israel. Me imagino que es poco probable que se mantenga el alto el fuego y, cuando se reanuden los combates, es probable que Trump apoye a Israel.

¿Qué peso tendrá la economía y la batalla económica con China?

Ciertamente, Trump hizo campaña contra China y ha hablado de imponer aranceles de inmediato para tratar de reducir el déficit comercial. No está claro cuánto de esto es retórica y cuánto será política real. La mayoría de los economistas piensan que los aranceles son una mala idea.