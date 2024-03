Putin fulmina al jefe de la Armada rusa tras hundir Ucrania un tercio de la Flota del Mar Negro

El Kremlin no confirmó ni desmintió hoy la destitución del jefe de la Armada rusa, Nikolái Yevménov, de la que informó la prensa local citando sus propias fuentes, tras el hundimiento desde principios de febrero en ataques ucranianos de tres buques de la Flota del mar Negro, informa Efe. "Hay decretos con el sello de secreto y no puedo comentarlos", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov añadió que "no ha habido decretos abiertos al respecto que deban ser publicados".

El diario 'Izvestia' y el portal digital Fontanka informaron de que Yevménov ha sido reemplazado por el comandante en jefe de la Flota del Norte, Alexandr Moiséyev. Yevménov, que dirigía la Armada desde 2019, aún figura en su cargo en la web del Ministerio de Defensa de Rusia.

Con misiles y drones navales y aéreos de fabricación propia, Ucrania ha logrado destruir desde el comienzo de la guerra un tercio de los buques de la Flota del mar Negro, que tanto daño le causó en los primeros meses de hostilidades.

Yevménov ha sido un acto clave en la marina de guerra rusa. Recientemente, reflexionaba de esta manera sobre la rivalidad con Estados Unidos: "El factor fundamental que determina el aumento de la inestabilidad global y regional es la aspiración de EEUU y sus aliados de mantener un orden mundial unipolar y el dominio económico".

Pérdidas rusas en el Mar Negro

Kiev destruyó en febrero el buque de desembarco ruso 'Caesar Kúnikov' y la corbeta portamisiles "Ivanovets" cerca de las costas de la anexionada península de Crimea, y a principios de mes también hundió la corbeta 'Serguéi Kótov'.

Según la inteligencia militar ucraniana (GUR), siete marineros rusos murieron en ese ataque perpetrado con drones navales Magura V5. Por ese motivo, los buques rusos -algunos de los cuales fueron trasladados el pasado año desde Crimea a puertos en la Rusia continental- no se adentran desde hace días en el mar Negro por motivos de seguridad.