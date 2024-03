El vídeo del ataque con drones al César Kunikov, grabado desde el buque ruso que fue hundido

Febrero no ha sido un buen mes para la flota rusa en el Mar Negro. Ucrania ha conseguido hundir dos de sus navíos en dos ataques realizados con drones marítimos. El 1 de febrero la corbeta de misiles Ivanovets de clase Tarantul III y 14 días después el buque de desembarco César Kunikov de clase Ropucha. Ucrania empleó en la operación una decena de USV, siglas en inglés de Uncrewed Surface Vessels o Buque de superficie no tripulado, Magura V5.

En los dos años de guerra transcurridos en Ucrania se han publicado cientos de vídeos grabados por drones en los que se puede ver un combate desde la perspectiva del dispositivo, pero mucho menos habituales son aquellos en los que se ve la perspectiva de quienes se defienden o intentan escapar de los drones. El hundimiento del César Kunikov ha dejado como testimonio uno grabado por un soldado ruso, equipado con una cámara en su uniforme, mientras intentan repeler el ataque de los Magura V5.

En el vídeo se puede ver al soldado que lleva la cámara y otros disparando con ametralladoras a los drones que se acercan, en ocasiones iluminados brevemente por la munición trazadora. El soldado entra y sale varias veces del interior del barco a la cubierta mientras hace fuego y se puede apreciar una gran explosión transcurridos 1 minuto y 40 segundos. El vídeo finaliza a los 2 minutos y 43 segundos con lo que parece una nueva explosión, aunque no tan cercana como la anterior. Existen dos versiones de este vídeo: una sin audio con la duración total y otra con sonido, pero con 20 segundos menos y en la que falta la explosión final.

