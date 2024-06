Putin presenta una propuesta de paz maximalista inasumible para Ucrania

Vladimir Putin mueve ficha en la antesala de la cumbre en Suiza para la paz en Ucrania organizada por Volodimir Zelenski. El presidente ruso puso el viernes encima de la mesa una serie de condiciones para sellar un alto el fuego inmediato en Ucrania y dar comienzo a las negociaciones con Kyiv para encontrar una solución política al conflicto. La hoja de ruta trazada por Putin contempla la retirada de las tropas ucranianas del Donbás y las regiones del sur del país, además de la renuncia formal del Gobierno de Zelenski a sus planes para ingresar en la OTAN. Esas son las premisas iniciales para conseguir el cese inmediato de las hostilidades y el inicio de las conversaciones de paz. «Considero que Rusia propone una variante que permitirá poner realmente fin a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una trágica página en la historia», declaró el presidente ruso ante la plana mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú.

Putin explicó que la propuesta de alto el fuego tiene fecha de caducidad, y dijo que no busca ni «una tregua provisional» ni la «congelación del conflicto» en Ucrania. «Tan pronto como Kyiv anuncie que está dispuesta a adoptar esta decisión e inicie una retirada real de las tropas de esas regiones y también comunique oficialmente su renuncia a los planes a ingresar en la OTAN, será impartida inmediatamente por nuestra parte, literalmente en ese mismo minuto, la orden de cesar el fuego y comenzar negociaciones», insistió. «Evidentemente, la situación sobre el terreno, en el frente de batalla, cambiará y no en favor del régimen de Kyiv y las condiciones para el inicio de negociaciones serán otras», amenazó, a lo que el vicepresidente de la Duma, Piotr Tolstói, añadió que la próxima propuesta «será de capitulación».

Las tropas ucranianas deberían abandonar los óblast de Donetsk y Lugansk, así como Jersón y Zaporiyia. Son las cuatro regiones que el Kremlin anexionó de forma ilegal en 2022, pero que nunca llegó a controlar militarmente en su totalidad. Hoy está lejos de hacerlo. «Sin lugar a dudas, deben ser garantizados plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos rusoparlantes de Ucrania; debe reconocerse la nueva realidad territorial; el estatus de Crimea y Sebastopol, y las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporiyia como entes pertenecientes a la Federación Rusa», añadió Putin en este sentido.

En su intervención, el jefe del Kremlin reconoció haber estado dispuesto en el primer año de invasión a gran escala de Ucrania a renunciar al control de Jersón y Zaporiyia a cambio de un corredor terrestre para acceder a la península de Crimea, ocupada militarmente por Rusia. Pero puntualizó que ese tema está ahora cerrado «y no es objeto de negociación». La otra condición sine qua non para alcanzar una tregua contempla que Kyiv dé marcha atrás y bloquee su entrada en la OTAN. A los objetivos de desmilitarización y desnazificación, Putin suma así su intención de dejar una Ucrania «neutral, fuera de bloques y no nuclear».

La fecha elegida por el presidente ruso para realizar el anuncio no fue ni mucho menos casualidad. Putin quiso hacerlo un día antes del inicio de la cumbre en los Alpes suizos organizada en los últimos meses por la diplomacia ucraniana, a la que asistirán decenas de líderes mundiales de todos los continentes para buscar una solución a la guerra. No estarán ni Rusia, que ni siquiera ha sido invitada, ni la China de Xi Jinping, socio estratégico de Moscú. «Ya podemos adelantar que todo se reducirá a conversaciones vagas de carácter demagógico y una nueva tanda de acusaciones contra Rusia», anticipó Putin sobre la cita diplomática.

Negociar, pero sin Zelenski

«Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociaciones mañana mismo. Pero, al mismo tiempo, entendemos la particularidad de la situación jurídica», deslizó Putin. En este sentido, el presidente ruso, reelegido el pasado mes de marzo en un proceso plagado de irregularidades, denunció que Zelensksi es un usurpador, ya que su mandato expiró el 20 de mayo, y su legitimidad no puede ser restablecida «por medio de ningún ardid». Según la interpretación del propio Putin, la Constitución ucraniana estipula que el poder real reside en el jefe del Legislativo, Ruslan Stefanchuk, quien sería también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

El consejero de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podoliak descartó la oferta. «No hay nuevas propuestas de paz por parte de Rusia. La entidad Putin ha formulado simplemente el “paquete estándar del agresor” que ya hemos escuchado muchas veces», respondió Podoliak en redes sociales. Las condiciones del presidente ruso son, en palabras de Podoliak, «altamente ofensiva para la legalidad internacional», y demuestran la «incapacidad» de Moscú a la hora de «evaluar la realidad de forma adecuada». «Punto por punto, la propuesta de la Federación Rusia consiste en: 1. Cédenos tus territorios. 2. Abandona tu soberanía y deja de tener entidad. 3. Renuncia a tu protección (sin membresía ni alianzas)», escribió el asesor de Zelenski, que recordó además que Putin espera que se le levanten las sanciones internacionales a cambio de un acuerdo de este tipo.