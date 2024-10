Al Qaeda Central pide a los jóvenes musulmanes que corten el cuello de los judíos y sus aliados

"Quisiéramos decir a nuestra celosa juventud: llenar los corazones de los hijos de Sión con terror para vengar la sangre de nuestro pueblo oprimido en la noble Gaza". Al Qaeda Central (AQC) lleva desde mayo lanzando este mensaje en diversos idiomas, entre ellos el español, en los incita a perpetrar atentados de "lobo solitario".

"Sepan, hombres heroicos, que con sus operaciones audaces y efectivas están infligiendo una severa bofetada a los gobernantes de los países musulmanes y sus ejércitos traidores, rechazando su vergonzoso comportamiento hacia los judíos (porque se están aliando con ellos). Asimismo, con tus nobles operaciones, sois una heroica fuente de inspiración para los hijos leales de tu Ummah", señalan e un intento de ganar espacio mediático en las redes yihadistas en las que el Estado Islámico les lleva mucha ventaja. "Los sionistas y las Cruzadas vivieron y pronto vivirán, su primera chispa fue encendida por jóvenes que subestimaban las dificultades de alcanzar rangos superiores y que no conocían otra cosa que el Islam como religión, que Alá bendiga a los jóvenes de fe en quienes las palabras de el poeta son ciertas: Jóvenes que no fueron destruidos por los desastres, que no se rindieron ante su enemigo, Si presenciaron el ataque, fueron hombres valientes... bombardeando bastiones y fortalezas, por lo tanto, el Islam produjo jóvenes sinceros, libres y dignos de confianza, y les enseñó la dignidad y cómo construirla, por lo que se negaron a ser encadenados y humillados". aseguran

"Oh juventud del Islam, dondequiera que estés, las cabezas de los hijos de Sión han florecido, y aquí están caminando y retozando en completa libertad en tierras musulmanas. ¡La verdad es que es hora de cosechar sus cabezas en lugar de mantenerlas en la naturaleza! Reuníos, pues, para aliviar a la tierra y al pueblo de su abominación. Sepa que los sionistas estadounidenses en particular (y los occidentales en general) son como los sionistas israelíes. Del mismo modo, cortarles la cabeza es uno de los deberes más obligatorios de la justicia y la fe hoy en día, y debéis estar seguros de que las acciones de estos héroes que cortaron las cabezas a los sionistas en Jerusalén, Egipto y otros países musulmanes son a prueba de cualquier Musulmán que se declara incapaz o débil, por humildad y pereza. ¡Que las acciones de los héroes sigan este ejemplo! ¡Esta es la obligación legal y jurisprudencial que la Sharia islámica ha asociado a las responsabilidades de los creyentes!".

"Si bien apoyamos el asesinato y la decapitación de infieles sionistas, también apreciamos el movimiento de manifestantes y estudiantes occidentales de universidades occidentales que, a través de sus sentadas y manifestaciones, han expresado su rechazo al genocidio que está teniendo lugar en Gaza. Sin embargo, seguimos insistiendo a los jóvenes de nuestra Ummah, de costa a costa, incluidos los jóvenes del Islam en Occidente, en que su deber legal, de origen divino, no es el mismo que el de los jóvenes de Occidente. Los no musulmanes de Occidente os han apoyado con manifestaciones, huelgas y sentadas, y vosotros tenéis un deber legal inevitable. “Que Alá les ayude a degollar a los sionistas”.

Al Qaeda, que todavía no se ha atrevido a dar publicidad del nombre del sucesor de Ayman Zawahiri, muerto en Kabul en una acción de CIA norteamericana (quizás para que no le ocurra lo mismo), anima a terceros, en este caso los jóvenes, a que asuman riesgos y que incluso perpetren acciones suicidas. Es fácil escribir, poner pie en tierra es otra cosa. Como pasa siempre en las bandas terroristas. Y, si no, que se lo digan a los de ETA, a los que ya están fuera y a los pocos que quedan en la cárcel.