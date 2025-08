Al Qaeda se pone en plan humanitario y pide dinero para Gaza, sin citar a Israel ni a Hamas

"Dirigimos un llamamiento urgente a nuestro pueblo en Egipto en general y a nuestras honorables tribus en el Sinaí en particular. Decimos: Oh pueblo de Egipto, teme a Dios por tus hermanos, el pueblo de Gaza, que muere de hambre y de sed, detrás del muro y de las fronteras artificiales. ¿Cómo puede Dios concederte una buena vida mientras tus hermanos están en en esa situación? (...) ¿Cómo puede ser aceptable que uno de vosotros se lleve un bocado a la boca mientras vuestros vecinos, sus pequeños, se mueren de hambre? Y sus mayores, ¡¿y cómo pueden sus vecinos musulmanes morir de sed mientras el río Nilo está a sus espaldas?!".

La proclama no corresponde a una ONG, sino a los terroristas de Al Qaeda a traves de la fundación AlMalaheem, de la franquicia en la Península Arábiga, que. como es habitual dentro del fanatismo con el actúan las bandas yihadistas, lanza mensajes sobre lo que está bien y, llamativo, lo que no lo está. Se trata de una organización que no ha logrado nombrar un nuevo líder después de la muerte del anterior, Ayman Al Zawahiri, al ser alcanzado por un misil norteamericano en la casa de Kabul, Afganistán, en la que se escondía.

Algunos observadores atribuyen esta circustancia a que no logran situar sobre un terreno "liberado" al que podría ser su nuevo cabecilla, ya que la mayoría se escondieron en su día en Irán, bajo la protección del régimen de los ayatolás, con el que se ha generado una relación de dependencia. Al Qaeda forma parte de la rama suní del Islam e Irán, de la chií, irreconciliables pero que en este caso han olvidado sus diferencias por razones estratégicas, pero que restan capacidad de maniobra al grupo yihadista a nivel central.

"Lo que les está sucediendo a nuestros hermanos en Gaza, en términos de escenas de matanza y hambruna diarias, es tal que el mundo ha llegado a esperar oír hablar de la matanza de niños, ancianos, mujeres y bebés diariamente por docenas, y tal vez por cientos, para advertir sobre la llegada del castigo divino - a todo el mundo musulmán - excepto a aquellos que tienen misericordia de Dios". A lo largo de todo el mensaje no se sita ni a Israel ni a Hamas.

"El silencio sobre lo que les está sucediendo a nuestros hermanos en Gaza es una vergüenza y una mancha en la frente de la nación islámica. La historia no lo ignorará ni guardará silencio al respecto. Más bien, las generaciones venideras seguirán contándolo y desearán estar presentes entre nosotros para lavarnos esta desgracia con la acción. Orgullo de almas y determinación energizante de cumplir con su deber para con sus hermanos en Gaza", agrega.

"¿Cómo puede ser aceptable que uno de ustedes se lleve un bocado de comida a la boca cuando sus vecinos, jóvenes y viejos, se están muriendo de hambre, y cómo pueden sus vecinos musulmanes morir de sed mientras el río Nilo está a sus espaldas?", dicen al dirigirse a Egipto. "El régimen de Sisi que gobierna hoy en Egipto no encarcela a un gato, sino que encarcela a Gaza y a todos los que están en ella".

"También elevamos la determinación de nuestro pueblo vecino de la Palestina herida en Jordania y Siria y de las hijas de apoyo, sus hermanos. Lo que es necesario para usted y el pueblo de Egipto es hacer valer todo lo que esté en su poder, sin importar el precio, incluso si les cuesta la vida. Si la chispa de la victoria no enciende en vuestras conciencias las imágenes de las costillas del hambriento y del desmayo del sediento en estos días calurosos", concluyen. "Recordamos también, al final de esta declaración, a las personas acomodadas y ricas con la aterradora amenaza que os gustaría en los días de la Resurrección: si vivís en la pobreza, no descuidéis el derecho de Dios sobre vuestras riquezas. Date cuenta de la magnitud de la responsabilidad que pesa sobre tus hombros con respecto a esta riqueza, así que apresurate a gastarla antes de que te quede planchada en la frente, porque o salvará a su dueño del fuego y lo elevará en las filas del Paraíso".