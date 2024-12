¿Qué fue del muro que construyó Trump en su anterior mandato?

Durante la campaña electoral, la inmigración ocupó un lugar destacado entre los debates que protagonizaron Kamala Harris y el republicano. El magnate, que se esfuerza por mostrar una mano firme ante la migración, insiste en continuar la construcción del muro de Donald Trump para detener el ingreso de migrantes irregulares.

La frontera de México y Estados Unidos está considerada como una de las más peligrosas del mundo. Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en 2023, se registraron un total de 2.542.074 encuentros de migrantes en la frontera suroeste de los Estados Unidos. Además, es una de las más mortíferas, solo en 2022, desaparecieron unos 686 migrantes a lo largo de la ruta.

Cuando el republicano llegó a la Casa Blanca en 2019, declaró la cuestión migratoria como “emergencia nacional”, lo que le permitió hacer uso de los fondos del Pentágono para construir el muro. ¿En qué consistió la obra del republicano? Cuando llegó, ya existían barreras y muros en cientos de kilómetros, por lo que una buena parte de lo que levantó fue reemplazo o refuerzo de lo que ya había. En la práctica, el resultado es la construcción de unos 727 kilómetros (450 millas) de muro en la frontera entre México y Estados Unidos, aunque solo 128 kilómetros (80 millas) fueron levantados desde cero.

Sin embargo, su muro contó con bastante menos kilómetros de los que había prometido durante su primera campaña electoral. En un principio, Trump prometió que levantaría 800 kilómetros de muro, algo que no llegó a completarse por varios motivos. El principal motivo por el que no finalizó la obra fue que no revalidó su presidencia al año siguiente. Con la llegada de Biden se detuvo la construcción de la valla disuasoria y se cancelaron todos los contratos.

Ahora, tal y como ha anunciado en su primera rueda de prensa, su intención es levantar el prometido muro. No obstante, no es el único proyecto de esta índole que está sobre la mesa. El gobernador de Texas, Greg Abbot, ha puesto en marcha el proyecto “Operación Estrella Solitaria”, con el objetivo de levantar un muro antes de que finalice 2026.