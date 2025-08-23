El pentágono despide al jefe de inteligencia militar de Estados Unidos

Un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado el despido del teniente general Jeffrey Kruse de su cargo como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). Este movimiento se produce en un contexto de importantes cambios dentro de la administración Trump.

Las circunstancias que rodean la destitución de Kruse se conectan directamente con los informes internos de la DIA sobre las operaciones militares en Irán. Estos documentos sugieren que las acciones de junio pudieron haber interrumpido parcialmente el programa nuclear de Teherán, contradiciendo las declaraciones presidenciales sobre una destrucción completa de los sitios nucleares.

Inestabilidad militar en EE UU

Jeffrey Kruse "ya no ejercerá como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)", declaró el alto oficial militar bajo condición de anonimato. No explicó el motivo de su destitución. Desde su regreso al poder, el líder republicano ha presidido el despido de varios altos funcionarios del Pentágono.

El cese de Kruse se suma a otros relevos significativos, incluyendo al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Charles Brown. Este patrón de cambios constantes sugiere una creciente inestabilidad en la estructura de liderazgo militar estadounidense.

Pete Hegseth, actual Secretario de Defensa y cercano aliado presidencial, ha defendido enérgicamente el derecho a realizar estos cambios. Sin embargo, legisladores demócratas han manifestado su preocupación por el impacto potencial en la imparcialidad y efectividad de las operaciones militares.