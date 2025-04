Qué tiene Trump contra Lesoto y por qué es el país al que más aranceles ha puesto Estados Unidos

De todos los aranceles que Trump anunció el pasado miércoles, destacando el 20% a la Unión Europea tras desatar la mayor guerra comercial que se recuerda en la era moderna, una de las mayores sorpresas fue el castigo a Lesoto, el "país del que nadie ha oído hablar" (tal y como lo definió el propio presidente de Estados Unidos) y la región a la que mayor porcentaje ha impuesto en cuanto a sus exportaciones e importaciones. Y es que, pese a que se trata de una economía frágil y de poca diversificación en África, lo cierto es que enfrentará graves problemas con el mercado de EEUU, también en el ojo de la batalla lanzada por el magnate al igual que Europa, China o Reino Unido.

En verdad, Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia son los únicos cuatro países que se han librado de estos aranceles masivos y una guerra arancelaria que, de momento, ha tumbado las bolsas ante el temor de una crisis económica sin precedentes, pero sus consecuencias más graves podrían verse en los próximos días o semanas. Trump, no obstante, había asegurado que estas cuatro naciones no eran incluidas en sus nuevos porcentajes "porque ya tienen sanciones", lo que equivale a que hoy en día, el único presidente que no había entrado en guerra en Estados Unidos ha desatado la mayor de todas, quizás no bélica, pero sí arancelaria.

En la cúspide de estos porcentajes está Lesoto, que hasta ahora había pasado desapercibido. Un país del África meridional rodeado en todas sus fronteras por Sudáfrica. Para ellos, lógicamente, fue una "sorpresa", tal y como reaccionó su ministro de Comercio, Mokhethi Shelile, sobre todo por que los africanos consideran que "el Gobierno de EEUU tiene un amigo en Lesoto, y es un país que ha apoyado a Washington en numerosas ocasiones". Pero Trump no lo ve así. Si bien impuso un diez por ciento general a la mayoría de los países de África, Lesoto fue la mayor de las sorpresas.

Otros lugares de África como Madagascar (47%), Botsuana (37%), Angola (32%) o Sudáfrica (30%) también sufrieron un gran golpe, así como Túnez, Costa de Marfil, Namibia, Argelia, Zimbaue y Libia. Además, pequeñas economías del sudeste asiático como Camboya (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Birmania (44%) o Tailandia (36%), que hasta tienen aranceles por encima de China (34%). Pero ningún territorio ha sido golpeado con tal fuerza como Lesoto, con hasta un 50% de aranceles. Lejos, incluso, que el caos desencadenado en Canadá y México (25%) o los países de la Unión Europea (20%).

Por qué Lesoto es el país del mundo al que más aranceles ha impuesto Trump: una guerra comercial contra un país de economía vulnerable

Desde la Administración Trump han asegurado que el porcentaje de aranceles se ha calculado dividiendo el saldo comercial del país con EEUU (es decir, exportaciones - importaciones) por el total de exportaciones. Algo que podría explicar la magnitud de esta guerra arancelaria en Lesoto, que vende mucho a EEUU, pero le compra poco.

Mientras la Casa Blanca como que el reino africano se "aprovecha" de ellos, porque las compras de Lesoto en Washington son minoritarias a diferencia de todos los productos que vende, como diamantes o trajes tejidos y no tejidos de hombre y mujer. Mientras, EEUU exporta a Lesoto camiones de entrega, vacunas, sangre o cultivos entre otros, aunque la diferencia es importante en cuanto a cantidad económica. Según datos de la Organización Económica de Comercio, Lesoto exportó unos 228 millones de dólares a EEUU en 2023, por los solo 7,33 que Washington exportó del país africano.

Lesoto es un país que se "beneficia" del acuerdo GOA (Ley de Crecimiento y Oportunidades para África) con Estados Unidos, debido a su vulnerabilidad económica. Carece de acceso al mar, lo que le hace también depender de ríos o puertos fluviales para transportar sus productos, y toda su población (2,3 millones de habitantes, de los países menos poblados del mundo) depende de la agricultura, la ganadería, la manufactura, el turismo, la minería y del negocio de sus emigrantes.

Así, lo que quizás pasa desapercibido para Trump es el poder económico de ambos países. Si bien Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, Lesoto es uno de los más pobres de África. O lo que es lo mismo, EEUU puede comprar a cualquier país del mundo casi sin límites, pero este territorio del Sur africano, muy limitado, apenas puede permitirse grandes compras. Y estos aranceles no solo no ayudan al comercio internacional de este país de África, sino que podría provocar consecuencias catastróficas para una economía extremadamente diminuta y dependiente de su venta.

No es la primera vez que Trump azota Lesoto, ya que hace un tiempo, lo llamó como "el país del que nadie ha oído hablar", en uno de sus discursos en el Congreso de Estados Unidos. Algo que, lógicamente, llevó a las críticas de los diplomáticos lesotenses, que lo consideraban de "sorprendente y decepcionante que afirme que nadie conoce Lesoto, especialmente dado que Estados Unidos tiene una embajada aquí”, tal y como aseguraba el ministro Lejone Mpotjoane.

No es la primera vez que Trump minusvalora un país, puesto que incluso consideró a España como un territorio de los BRICS, pasando desapercibido que nuestro país es uno de los más implicados en misiones de la OTAN y la Unión Europea.