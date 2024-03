Rachida Datti llama "pedazo de mierda" al ministro de Economía francés y amenaza a Attal con "convertir a su perro en un kebab"

Conocida por su franqueza y especialmente por sus bromas hacia otros políticos, Rachida Dati no reservaba sus salidas a los medios. Incluso en privado, la ministra de Cultura no se anda con rodeos para expresar su pensamiento, a veces con virulencia. Y los miembros del gobierno no serían una excepción al tiroteo del inquilino de la calle de Valois, al menos eso informa "Le Monde", que menciona, en un largo artículo sobre los juegos de poder en los pasillos del Elíseo, virulentos y mensajes SMS groseros que Dati habría enviado a uno de sus colegas y al primer ministro, Gabriel Attal.

"Eres un gran pedazo de mierda". Con este mensaje, enviado a Bruno Le Maire según el periódico, Dati habría criticado el anuncio del ministro de Economía realizado el 22 de febrero sobre el objetivo de ahorrar "10.000 millones de euros de forma inmediata" para evitar más aumentando el déficit de Francia. Un intercambio que el ministro de Cultura desmintió, como aclaró el diario por la noche.

Si Dati niega haber enviado el grosero mensaje a Bruno Le Maire, no desmintió el otro mensaje mencionado en "Le Monde" y que habría estado dirigido a Attal. Sin embargo, el contenido de este último es igualmente virulento ya que, según el periódico, el Ministro habría dicho al primer ministro: "Transformaré a su perro en un kebab".

No se especifica el contexto ni el motivo detrás de este mensaje, pero sorprenden las palabras atribuidas al ministro. Sobre todo si recordamos que Rachida Dati fue una, junto con Prisca Thévenot y Marie Lebec, de los pocos ministros que se conmovieron con una fotografía del famoso perro mostrada por Gabriel Attal durante una sesión en la Asamblea Nacional. La foto del intercambio en torno a la mascota ya había generado polémica. ¿El perro del primer ministro volverá a provocar un shock político? Por el momento, ninguno de los dos ministros afectados ha reaccionado a los comentarios de Le Monde .

¿Si estos mensajes fortalecen la reputación de Dati como político que habla (muy) libremente, incluso frente al jefe de gobierno, aunque eso signifique debilitar a este último? -, también podrían volverse contra ella. La mayoría ya había expresado ciertas reticencias a la entrada de la ex concejala de París en el Gobierno, debido a la afiliación política del ministro al Partido Republicano y a anteriores declaraciones muy críticas sobre el partido macronista. También es con la opinión pública con quien habrá que medir las consecuencias, buenas o malas, de esta secuencia.