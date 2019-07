Recuperan el vídeo de la fiesta del 1992 de Trump y Epstein

Si hace poco el presidente de EE UU, Donald Trump, renegaba de Jeffrey Epstein, arrestado a principios de julio por cargos de conspiración para el tráfico sexual, ahora aparece un documento que le lleva la contraria. Algunas de las víctimas de este financiero multimillonario aseguran que sufrieron agresiones sexuales por su parte con tan solo 14 años.

Ahora mismo está recluido en una cárcel federal a la espera de juicio aunque ha pedido arresto domiciliario, sobre lo que decidirá el juez esta semana. Cuando Trump fue preguntado por su relación con Epstein, el presidente aseguró que le “conocía, como todos en Palm Beach le conocían a él” y agregó: “Tuve una pelea con él. No le he hablado en 15 años. No era fan suyo, eso te lo puedo decir”.