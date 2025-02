Reino Unido ofrece sus tropas para pacificar Ucrania, mientras que Albares descarta ese debate ahora

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este domingo estar preparado para desplazar tropas británicas a Ucrania para contribuir a las garantías de seguridad en el país del este de Europa. "El Reino Unido está listo para jugar un papel líder en acelerar los trabajos sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Esto incluye un mayor apoyo para el ejército ucraniano (...) pero también significa estar dispuesto a contribuir a las garantías enviando nuestras propias tropas al terreno si fuese necesario", dijo el líder laborista en un artículo exclusivo en 'The Telegraph'.

Se trata de la primera vez que el 'premier' británico dice de forma explícita que está considerando enviar fuerzas de paz británicas a Ucrania, en unas declaraciones que se producen antes de asistir a la reunión informal con líderes europeos que tendrá lugar este lunes en París. En el artículo, firmado por el propio Starmer, el político incidió en que no decía las palabras a la ligera y que, aún entendiendo la responsabilidad que supone poner en peligro a los militares británicos; considera que ayudar a garantizar la seguridad en Ucrania contribuye a proteger la seguridad del continente europeo y del Reino Unido.

Asimismo, dijo que su cometido en la cumbre de París será el de compartir con el resto de colegas europeos un "mensaje muy claro", que Europa debe dar un paso más para satisfacer las exigencias de su propia seguridad. "Tenemos que demostrar que realmente nos tomamos en serio nuestra propia defensa y que asumimos nuestra propia responsabilidad. Hemos hablado de ello durante demasiado tiempo, y el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump tiene razón al exigir que nos pongamos manos a la obra".

Starmer ha abierto un debate que de momento no ha calado en el resto de países europeos. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha alejado -en una entrevista en Onda Cero- el envío de tropas para garantizar la paz en Ucrania, esgrimiendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue con su guerra de agresión. Con todo, ante el actual desencuentro con Estados Unidos, ha vuelto a dejar claro que Europa tiene capacidad para asumir su seguridad y destino. El ministro lo ha justificado por que "la paz sigue estando muy lejos" dado que Putin sigue bombardeando a diario territorio ucraniano y se ha mostrado convencido de que lo seguirá haciendo.

Además, ha incidido en que llegado el caso de que se produjera la paz, "tenemos que ver de qué paz estamos hablando, qué mandato de paz se dará a una posible fuerza, bajo qué bandera estaría". Así pues, ha añadido, quedan "todavía muchas preguntas, muchas hipótesis" que resolver.

Suecia no descarta el envío de tropas

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, ha asegurado este lunes que no se puede descartar "nada" en relación a la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania después de que Kiev logre acordar una "paz justa y duradera" con Rusia. "En primer lugar, hay que negociar una paz justa y duradera que respete el Derecho Internacional y a Ucrania", ha dicho la ministra en una entrevista para la emisora sueca P1 Morgon, en la que ha incidido en que dicho acuerdo no permita a Rusia reforzarse para atacar tanto a Ucrania como a cualquier otro país. Stenergard ha afirmado que en cuanto Ucrania logre esa paz justa y sostenible en el tiempo que busca, habrá que "garantizar que se mantenga", por lo que no se descarta "ninguna opción". Por su parte, desde la vecina Noruega, el primer ministro, Jonas Gahr Store, ha valorado como prematuro empezar a analizar esta posibilidad. "Este no es el momento de discutirlo", ha zanjado en declaraciones a la emisora pública NRK.