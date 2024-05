Rusia despliega en Ucrania las temidas bombas aéreas guiadas de Irán

La cooperación militar de Moscú con Teherán sigue profundizándose, según recoge un informe alemán que asegura que Irán ha suministrado a Rusia bombas aéreas guiadas y de alta precisión destinadas a un ataque contra Ucrania.

En el transcurso de la guerra iniciada por el presidente Vladimir Putin, Irán ha proporcionado a Rusia vehículos aéreos no tripulados (UAV ) Shahed que han causado grandes estragos en toda Ucrania al atacar infraestructuras y objetivos civiles.

Al parecer, Irán también facilitó a Rusia la información técnica para fabricar sus propias versiones de los llamados drones kamikazes en la ciudad de Yelabuga, región de Tartaristán, que fue objetivo de los drones de largo alcance de Ucrania el pasado mes de abril.

Pero Julian Röpcke, analista del periódico germano 'Bild', ha informado que la ayuda de Irán a la guerra de Putin, que hasta ahora ha incluido el suministro de artillería y municiones para tanques (así como drones), se ha ampliado al incluir sus últimas bombas aéreas guiadas.

Un residente local grabó un vídeo publicado en las redes sociales cuando se acercaba a un dron Mohajer-6 que yacía en medio de un campo. El número de registro del dron, ER-858, indicaba su origen iraní, indicó el Ministerio de Defensa de Ucrania, y añadió que Rusia estaba utilizando estos vehículos aéreos no tripulados en 2022, ya que no tenían sus propios sistemas aéreos no tripulados de largo alcance.

Röpcke explicó que el vídeo filmado en la región rusa de Kursk, donde se estrelló el UAV, mostraba que el dron llevaba las últimas bombas aéreas guiadas iraníes, las Qaem-5, que se pusieron en servicio en Irán en 2019.

"A juzgar por todo, el dron debía atacar la región de Sumy, pero por razones desconocidas se estrelló", afirmó Röpcke. Las fuerzas rusas nunca antes habían utilizado el Qaem-5 de alta precisión en Ucrania y su descubrimiento indica un "nuevo nivel" de cooperación militar entre Teherán y Moscú, dijo Röpcke en una publicación de Telegram.

Hay cuatro versiones del Qaem, a veces escritas como Ghaem, que incluyen una guiada por láser, otra equipada con un buscador de infrarrojos (IR), mientras que los Qaem-5 y Qaem-9 más grandes utilizan guía por televisión.

Rusia utiliza cada vez más los ataques aéreos guiados, que son bombas estándar modificadas para incluir alas y sistemas de navegación que permiten una trayectoria de planeo de largo alcance hacia un objetivo.

La semana pasada, Estados Unidos advirtió a Irán sobre una respuesta de la comunidad internacional si proporcionaba misiles balísticos a Moscú, después de un informe de Reuters de que la República Islámica había enviado misiles balísticos tierra-tierra a Rusia.

Se llegó a un acuerdo a finales del año pasado y los envíos comenzaron a principios de enero, informó una fuente iraní a la agencia de noticias.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos no ha visto confirmación de la transferencia del misil, pero, si se demuestra, dijo que Washington llevaría el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU e impondría sanciones adicionales a Irán.