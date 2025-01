Rusia lanza menos drones kamikaze sobre Ucrania, pero los agrupa en oleadas para ser más letal

Aunque parezca lo contrario, Rusia ha reducido el número de drones kamikaze que arroja sobre Ucrania por primera vez desde hace casi un año. El pasado mes de diciembre lanzó aproximadamente 1.700 sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional (OWA UAS) de diferentes, frente a los 2.300 del mes de noviembre. Esto supone un descenso del 26 por ciento.

La última vez que Ucrania había podido beneficiarse de cierto alivio en la presión aérea rusa en el cielo fue en el mes de abril de 2024, cuando bajó el número de drones respecto al mes anterior. Y, sin embargo, la sensación es justo la contraria: que los ataques rusos mediante drones son cada vez más despiadados, combinados con una mayor presión en el frente terrestre del Donetsk.

¿Dónde está la contradicción? Los servicios secretos del Reino Unido, que hacen un seguimiento prácticamente diario de la evolución del conflicto, precisan que la estrategia de Moscú pasa por concentrar en una sola noche muchos de estos drones, con oleadas que llegan incluso a los 100 aparatos lanzados de forma simultánea, dejando después varios días en los que la actividad "es baja o prácticamente nula".

El objetivo de esta táctica es, posiblemente, el de hacer más eficaz el ataque al obligar a las fuerzas de defensa ucranianas a emplearse a fondo en la neutralización de un número elevado de aparatos con la esperanza de que muchos de ellos acaben sorteando el escudo aéreo.

Según recuerda la inteligencia británica, la Fuerza Aérea de Ucrania informó de que el 53% de los drones rusos fueron derribados, mientras que el resto fue interrumpido mediante guerra electrónica o ya había desviado su rumbo sin causar una amenaza significativa.

"Diversos factores pueden influir en las tasas de lanzamiento mensual de manera positiva o negativa; sin embargo, sigue siendo probable que Rusia pueda mantener números superiores a al menos 1.500 aparatos al mes", aclaran.

Los sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional, conocidos en inglés como One Way Attack Uncrewed Aerial Systems (OWA UAS), son drones diseñados específicamente para misiones de ataque en las que no se espera que regresen al punto de origen. Estos sistemas suelen ser utilizados como "municiones merodeadoras" o "drones kamikaze", y su propósito principal es causar daño directo a objetivos específicos.

Se diseñan para cargar explosivos y detonar al impactar en un objetivo. Su característica principal es que su misión es unidireccional: están destinados a ser destruidos durante el ataque. Los más conocidos y utilizados por Rusia son los drones Shahed-136, de fabricación iraní, en una evidencia de la colaboración del eje Teherán-Moscú ampliamente denunciada por la comunidad internacional.