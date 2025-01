Scholz recuerda a Trump el principio de la inviolabilidad de las fronteras ante sus pretensiones de hacerse con Groenlandia

Algunos de los principales líderes europeos han empezado a tomar posiciones ante las renovadas aspiraciones expansionistas de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos en las últimas semanas ha retomado su intención de comprar Groenlandia, isla que permanece asociada a Dinamarca. Una propuesta que ya han rechazo ambas naciones en múltiples ocasiones, reiterando que "Groenlandia no está en venta".

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Nöel Barrot, que durante una entrevista con la emisora France Inter, ha defendido el papel de Europa ante una hipotética invasión. Barrot aseguró: "Obviamente, no hay duda de que la Unión Europea no permitiría que otras naciones del mundo atacaran sus fronteras soberanas, sean quienes sean". "Somos un continente fuerte" agrega el dirigente francés, descartando la posibilidad planteada por Donald Trump el pasado lunes durante una rueda de prensa. El líder republicano llegó a insinuar que estaría dispuesto a ejercer presión militar y económica para hacerse con la isla más grande del mundo, y el Canal de Panamá. Jean-Nöel Barrot también insistió en la importancia del fortalecimiento de la UE, al considerar que "hemos entrado en un periodo en el que la supervivencia es del más apto".

Olaf apela al principio de inviolabilidad de fronteras

En la misma línea se ha pronunciado el canciller alemán Olaf Scholz este miércoles. En una declaración ante medios, Scholz ha confirmado que ha mantenido una conservación con otros líderes europeos, que han concedido a la hora de expresar "una cierta incomprensión respecto a las declaraciones actuales procedentes de Estados Unidos". Haciéndose eco de las declaraciones de Trump, el canciller ha apelado al "principio de inviolabilidad de las fronteras", recordando que "está vigente para todos los países, da igual si están al este o al oeste. Todos deben cumplirlo, sean un país pequeño o una potencia muy grande".

Olaf Scholz, cuyo país enfrentará a unas elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero, recordó que en plena Guerra Fría, en la década de 1970, los Estados occidentales y el bloque soviético acordaron que las fronteras no se pueden mover por medio de la violencia. De esta forma, también ha hecho alusión a la Guerra de Ucrania, recordando que Rusia violó este principio en febrero de 2022 al iniciar la invasión.

"Una necesidad absoluta"

Fue el domingo 22 cuando Trump escribió en su perfil de 'Truth Social': "A los efectos de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta". Múte Egede, primer ministro de Groenlandia, respondió de forma tajante: "No estamos a la venta, y no lo estaremos (...) no debemos abandonar nuestra larga lucha por la libertad, pero debemos seguir abiertos a la cooperación y al comercio con todo el mundo", no obstante, la negativa no parece haber disuadido al magnate.