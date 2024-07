Un senador demócrata abre la campaña contra Biden en su partido: "Retírese y deje a otro político con energías"

A golpe de artículo, editorial y columna de opinión, la tierra comienza a moverse bajo los pies del presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Joe Biden. Después de que los dos pilares mediáticos de los demócratas, The New York Times y The Washington Post, pidieran públicamente que se eche a un lado en la carrera por la Casa Blanca, son cada vez más los que públicamente piden que el partido nombre a otro candidato para enfrentarse a Donald Trump.

El pasado miércoles, el influyente actor Georgr Clooney escribía un artículo en el New York Times pidiendo a Biden que renuncie a su candidatura, mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una referencia dentro del partido, declinaba dar este mismo miércoles su apoyo explícito al mandatario en una entrevista en el programa Morning Joe.

Y a la nómina de los que públicamente cuestionan la capacidad de Biden se ha unido, por primera vez, un senador de su propio partido, en un movimiento que puede suponer que se abra la veda contra el candidato entre los cargos electos del partido. En concreto, se trata del senador por Vermont Peter Welch, el primer legislador de la Cámara Alta en pedir públicamente al presidente Joe Biden que se retire de la candidatura demócrata a la presidencial.

En una columna en el diario The Washington Post, el demócrata aseguró que Biden no es la mejor persona para vencer al expresidente Donald Trump este noviembre y pidió al mandatario salir para darle la oportunidad a otros políticos "jóvenes y con energía".

Según informa la agencia Efe, el legislador señaló que los "riesgos no podían ser más altos" de cara a las presidenciales e hizo énfasis en que los estadounidenses "no pueden ignorar" el "desastroso desempeño" de Biden en el primer debate presidencial con Trump, el pasado 27 de junio.

"Entiendo por qué Biden quiere postularse. Nos salvó de Donald Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo”, escribió Welch. "Pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo. En mi opinión, no lo es".

El pobre desempeño de Biden en el debate contra el expresidente Trump ha provocado una crisis política en Washington, con múltiples llamados por parte de legisladores y figuras influyentes dentro del partido demócrata pidiendo al mandatario que se haga a un lado.