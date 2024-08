"El sentimiento antiinmigración radicaliza a segmentos de la opinión pública alemana y aumenta la influencia de la extrema derecha"

¿En qué medida beneficia el atentado en Solingen a Alternativa para Alemania en las elecciones en Sajonia y Turingia de este domingo?

El ataque en Solingen sin duda fortalecerá a la AfD. Se produce poco después de un ataque similar al de Mannheim, en el que un refugiado afgano al que se le había negado asilo atacó y mató a un policía e hirió a otros cinco en una manifestación. La fotografía del agresor apuñalando a un policía en el cuello apareció en todos los periódicos y ha galvanizado el sentimiento antiinmigrante en toda Alemania. El sentimiento antiinmigrante está en su apogeo en estos momentos y, al igual que otros incidentes anteriores (el más notable fue el de las agresiones sexuales a mujeres jóvenes en la estación central de trenes de Colonia el Año Nuevo de 2015-2016), esto radicaliza a segmentos de la opinión pública alemana y aumenta la influencia de la extrema derecha.

¿Por qué el discurso de la extrema derecha resuena tan profundamente en los "Länder" de la antigua RDA?

Todos los incidentes importantes que menciono han tenido lugar en Alemania Occidental, pero resuenan con mayor fuerza en el Este, que antes era comunista. Hay varias razones para ello. En primer lugar, los ingresos son en general más bajos en el Este (87% del nivel occidental) y el desempleo es más alto (7,4% frente a 5,4%). Si bien la brecha entre el Este y el Oeste ha disminuido de manera constante desde la reunificación en 1991, su persistencia ha contribuido a la sensación generalizada en el Este de que Occidente está dominado por élites que son insensibles a las realidades sociales y económicas del público en general. Están dispuestas a culpar a la globalización, incluida la migración, de sus problemas y los refugiados -por encima de cualquier otro grupo- simbolizan la incapacidad de la clase política para controlar las fronteras. En segundo lugar, en Alemania Oriental nunca se ha hecho un reconocimiento tan exhaustivo del pasado nazi como en Occidente. Durante el período comunista, el nazismo se interpretó a través de lentes marxistas, como un producto de la lucha de clases. El papel de la ideología nazi racista nunca fue el centro de la educación en el Este como lo fue en Occidente, y por lo tanto los marcos antiinmigrantes y racistas encuentran una aceptación más fácil que en Occidente, especialmente entre las generaciones mayores.

El SPD y la CDU prometen acelerar las deportaciones de refugiados cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas y tomar medidas más duras contra la inmigración ilegal. ¿Sienten los alemanes que han sido demasiado generosos con los refugiados?

Un segmento considerable -quizás incluso una pluralidad- de la opinión pública alemana siente que la República Federal ha sido demasiado generosa con los refugiados. Por supuesto, hay razones específicamente alemanas para esa generosidad. Los horrores del Tercer Reich, que sistemáticamente mató a quizás 12 millones de personas (el grupo más grande eran los judíos, pero a esa cifra habría que añadir quizás dos millones de polacos no judíos, tres millones de prisioneros soviéticos, quizás 500.000 gitanos sinti y otros) sobre la base de una ideología racista, ciertamente contribuyeron a que Alemania intentara convertirse en una sociedad más acogedora. La tendencia general de Alemania a apoyar el derecho internacional, incluida la Convención de Ginebra de 1950 sobre refugiados y solicitantes de asilo, refuerza esa tendencia. Pero en muchos sectores existe la sensación de que, después de más de tres cuartos de siglo desde la derrota del nazismo, los alemanes de hoy ya no deberían soportar la carga de pagar penitencia por los pecados de sus antepasados. Esto pasa por alto que la gestión de los refugiados es un problema no solo para Alemania, sino para todos los sistemas democráticos, y que los líderes políticos de otros lugares se enfrentan a dilemas similares. Pero es una opinión que existe de todos modos.

¿Será posible formar coaliciones en Turingia y Sajonia para aislar a la AfD? ¿Se mantendrá el cordón sanitario contra la extrema derecha si gana en uno o ambos Estados federales?

La cuestión de si el "cortafuegos" (Brandmauer) será sostenible sigue siendo una incógnita. Ya en el nivel local (en los pueblos y municipios) se están viendo formas de cooperación tácitas de facto entre los demócrata-cristianos y los líderes de la AfD en su intento de resolver problemas prácticos como la reparación de carreteras, la construcción de nuevas escuelas y hospitales, etc. La dirección central de la CDU afirma que se opone rotundamente a cualquier tipo de cooperación con la AfD. Y tiene buenas razones para hacerlo, ya que podrían perder más votos en el centro del espectro político de los que ganarían con ello. En un mundo ideal, nada les gustaría más que la AfD desapareciera y se convirtiera en el único partido popular que abarca todo el sistema alemán después del colapso de los socialdemócratas. Lamentablemente, debido al fuerte fuente de apoyo a la AfD, especialmente en la parte oriental del país, no podrán hacerlo.

¿Qué está en juego para el gobierno federal este domingo? El SPD se acerca al 5% en ambas regiones.

El problema central en la política alemana no es simplemente el ascenso de la extrema derecha. De hecho, hay voces muy extremas de derechas en Alemania (Björn Höcke en Turingia me viene a la mente) y, debido al pasado de Alemania, estas cifras son especialmente preocupantes. Pero una toma de control de la política alemana al estilo nazi es extremadamente improbable. El gran problema es que el sistema político alemán se está fragmentando y la capacidad de los gobiernos para formar coaliciones estables está disminuyendo. Durante muchas décadas, hubo partidos en el sistema alemán: los dos partidos de todo tipo: la CDU/CSU en el centro derecha, el SPD en el centro izquierda y el liberal FDP como el defensor del equilibrio de poder entre ellos. El ascenso de los ecologistas Verdes en la década de 1980 y el ex Partido de Izquierda Comunista de Alemania del Este desestabilizaron parcialmente el sistema, pero aún así se las arreglaron en la década de 1990 y 2000. El desarrollo de la ultraderechista AfD y la división del partido de izquierda, con la escisión de un grupo bajo el liderazgo de Sahra Wagenknecht, están llevando la fragmentación a un nuevo nivel, y la coordinación entre los partidos se está volviendo cada vez más difícil. A esto se lo ha llamado en ocasiones "la Weimarización de la política alemana". Durante la década de 1920 hubo una fragmentación similar -incluso mayor- del panorama de partidos, y el público estaba disgustado por las disputas partidistas de la época.

El bajo rendimiento del sistema político y su incapacidad para gestionar crisis a gran escala finalmente erosionaron el apoyo popular a la democracia y allanaron el camino para la dictadura. Dudo mucho que veamos algo así, ya que las condiciones sociales y económicas, por no hablar de la política exterior, no son tan severas. Y los alemanes son muy conscientes de esa historia y sus consecuencias. Sin embargo, nos enfrentamos a un período de crisis en la gobernanza. A largo plazo, probablemente habrá que incorporar a la AfD a la corriente principal (el ultraderechista Partido Liberal de la vecina Austria es un modelo potencial para ello) y habrá que formar un nuevo consenso mínimo, pero esto llevará tiempo y tendrá un coste.