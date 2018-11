¿Será Reino Unido un Estado vasallo de la UE?

Unión aduanera

Parece que las negociaciones han conseguido la cuadratura del círculo para evitar una frontera dura en el Ulster que no socave los acuerdo de Viernes Santo tras décadas de conflicto. Si tras el periodo transitorio no se ha llegado a un acuerdo sobre la relación futura, todo el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera mientras Irlanda del Norte también deberá estar alineada normativamente con el bloque europeo, con el fin de evitar controles fronterizos en la República de Irlanda. Esto significa que entre Reino Unido y la UE se podrá comerciar con 0 aranceles y 0 cuotas pero esto no esto implica la libre circulación de bienes tal y como opera en un mercado común. Los aranceles respecto a países terceros serán comunes.

¿Cuáles son las implicaciones para Irlanda del Norte?

Deberá estar alineada normativamente con la UE, aunque los responsables de verificarlo serán los oficiales británicos de aduanas.

¿Y para el resto del territorio británico?

Debe comprometerse a respetar los estándares medioambientales, fiscales y de ayudas de Estado europeas como modo de no hacer competencia desleal al bloque comunitario. Esto incluye también las nuevas normas que entren en vigor, lo que Bruselas bautiza como “alineamiento dinámico”.

¿Se podrá pescar en las aguas británicas?

Sólo durante el periodo transitorio. La disponibilidad de las aguas británicas para los pescadores comunitarios durante el periodo de unión aduanera deberá negociarse más adelante. Esto ha ocasionado algunas discrepancias entre los Veintisiete.

¿Qué pasa en riego de conflicto?

Habrá un organismo con representantes de Reino Unido y los Veintisiete que pueden convocar un panel de arbitraje en caso de disputa El Tribunal de Justicia de la UE tiene la última palabras en la interpretación del derecho europeo

¿Hay riesgo de colisión?

Puede que alguna de las dos partes alegue que un conflicto no compete al derecho europeo para zafarse del alto tribunal europeo. Debe demostrarlo mediante un sistema de audiencias.

Duración unión aduanera

Ante el peligro de quedar atrapado en esta situación, Reino Unido pretendía poder abandonar de manera unilateral la unión aduanera. Bruselas no ha transigido. Esta posibilidad deberá ser consensuada entre las dos partes siempre y cuando se respeten los acuerdos de Viernes Santo y se demuestre que no volverá a establecerse una frontera dura.

¿Es posible extender el periodo transitorio?

Sí, aunque la petición sólo podrá realizarse una vez. Se espera que haya una decisión en julio de 2020 según los avances las negociaciones de la relación futura. El plazo periodo de transición concluye en diciembre de ese año.