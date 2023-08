Del silencio de Putin a las sospechas de Biden, las reacciones a la muerte de Prigozhin, líder del Grupo Wagner

Tras las primeras horas de incertidumbre por la misteriosa muerte de Yevgueni Prigozhin en un accidente aéreo, las reacciones a su fallecimiento no han dejado de sucederse. San Petersburgo ha amanecido esta mañana con flores y emblemas Wagner (la icónica calavera) en la sede del grupo. En las ventanas del PMC Wagner Center, se podía ver durante la noche una enorme cruz realizada con la iluminación interior del edificio. En el exterior, en una enorme pancarta se podía leer 'PMC Wagner, estamos juntos'.

Prigozhin, nacido en la ciudad de los zares, hace 62 años, hizo fortuna y fundó allí su polémico grupo de mercenarios.

El Embraer Legacy 600 de Prigozhin, el avión privado del jefe de Wagner, partió desde Moscú y tenía como destino San Petersburgo. Pero a la altura de la localidad de Kuzhenkino, en la región de Tver, su jet se desplomó. Algunas fuentes en Rusia aseguran que Prigozhin volvía de un viaje a África.

El silencio de Putin

En Moscú, de momento, la reacción de su antiguo amigo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se ha producido. Las palabras y las condolencias del mandatario ruso brillan por su ausencia y eso que el miércoles, después de conocerse la noticia del accidente, el mandatario ruso participó en un acto en la región de Kursk para conmemorar el aniversario de una de las batallas más famosas que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Putin rindió homenaje a los soldados rusos caídos en la invasión rusa, o como el presidente menciona "operación militar especial" en Ucrania, durante la conmemoración del 80º aniversario de la victoria soviética en la batalla de Kursk.

En la vecina Ucrania, país invadido por Rusia desde el 24 de febrero de 2022 y muy valupeada por el grupo Wagner en algunos frentes, los expertos militares ucranianos fueron retransmitiendo casi en directo lo que se conocía sobre el siniestro.

"Vale la pena esperar a que la niebla de la guerra desaparezca...", escribió en sus redes sociales Mijailo Podoliak, el asesor del Jefe del Gabinete del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Para Podoliak, "es obvio que Putin no perdona a nadie su propio terror bestial. Exactamente el que le anuló en junio de 2023. Y estaba esperando el momento. También es obvio que Prigozhinfirmó una especial sentencia de muerte para sí mismo en el momento en que creyó en las estrafalarias "garantías" de Lukashenko y en la igualmente absurda "palabra de honor" de Putin", explica el asesor de Zelenski.

"La eliminación demostrativa de Prigozhin y del comando Wagner dos meses después del intento de golpe es una señal de Putin a las élites rusas de cara a las elecciones de 2024. "¡Cuidado! La deslealtad equivale a la muerte". Pero también es una señal para los militares rusos: No habrá "héroes del SVO". Si no es un tribunal ucraniano, será una bala del FSB".

A algunos como Olena Halushka, cofundadora del Centro Internacional para la Victoria de Ucrania y miembro del centro anticorrupción ucraniano, le sorprendió que los rusos llorases a Prigozhin y a "otros terroristas de Wagner asesinados ayer".

Para Halushka, esta imagen de condolencias, una vez más esto le sirve como argumento para demostrar que esta es también la guerra del pueblo ruso, que no sólo Putin tiene la culpa, y pide que le enseñen algún homenaje o conmemoración similar cuando los niños inocentes ucranianos han sido asesinados.

Preguntado al respecto sobre ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró durante sus vacaciones en Nevada que había sido informado de lo sucedido. Biden abogó ayer por ser "cauteloso" hasta que se sepan todos los detalles. Aun así, no tuvo reparos en declarar que no estaba sorprendido. "Hay pocas cosas en Rusia tras las que no esté Putin, pero no sé la respuesta".

Desde Francia, el portavoz del Gobierno de Emmanuel Macron, Olivier Veran, aseguró este jueves que "se pueden tener dudas razonables" sobre lo ocurrido con el avión que se estrelló. Según recoge la agencia EFE, Veran insistió durante una entrevista en France 2 en que no se conocen las condiciones en que ocurrió el siniestro del aparato, en el que se supone que murió el jefe de esta milicia de mercenarios vinculada al poder ruso.

Más allá de esa cuestión, el portavoz francés señaló que "Progozhin deja tras de sí cementerios y un desorden terrible en buena parte del globo", como en África o en Ucrania, que "es el hombre de los trabajos sucios de (Vladimir) Putin" y que su actividad es "indisociable" de la política del presidente ruso.

En Reino Unido, un portavoz del Gobierno de Rishi Sunak ha declarado que están "siguiendo de cerca la situación". Poco después del siniestro el miércoles por la tarde, Alice Kearns, diputada conservadoray presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, aseguró que "la rapidez con la que el Gobierno ruso ha confirmado que Yevgeny Prigozhin iba en un avión que se estrelló en un vuelo de Moscú a San Petersburgo debería decirnos todo lo que necesitamos saber. Los informes de que la defensa antiaérea rusa derribó el avión sugieren que Putin está enviando un mensaje muy claro".