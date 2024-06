El sudoku político de Von der Leyen

Ursula von der Leyen es la primera presidenta electa bajo este esquema que aspira a la reelección y además ahora es candidata de su partido político europeo, el PPE, a presidir la Comisión Europea (no lo había sido en 2019). No tiene la reelección asegurada, a pesar de que los populares han sido los vencedores en estos comicios. Esta incertidumbre se explica por i) la composición del Consejo Europeo, con algún miembro del partido Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) dispuesto a dar guerra (junto con otros) y la propia influencia del líder del PPE, Manfred Weber, sobre líderes nacionales de su partido (Weber a pesar de haber sido el candidato del PPE a presidir la Comisión en 2019 cayó, entonces, en favor de Von der Leyen, por no tener mayoría en el Parlamento, pero algunos líderes nacionales miembros del Consejo Europeo que promovieron a Von der Leyen fueron en aquella situación quizás inexplicablemente duros con Weber públicamente); ii) la dificultad de lograr los escaños necesarios en la Eurocámara ya se produjo en 2019 con Von der Leyen. Algunas delegaciones nacionales miembros de CRE, como Hermanos de Italia, podrían apoyarla, lo cual sería razonable, dado que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, del tercer país de la UE y fundador del proyecto, es un miembro sumamente importante del Consejo Europeo.

Pero debemos tener atención con los vetos cruzados entre delegaciones de un mismo país. No se trata solo de sumar hacia la derecha, sino de no perder en ese movimiento delegaciones o votos individuales socialdemócratas, liberales e incluso verdes, pesen lo que pesan socialdemócratas, socio-liberales y ecologistas en el nuevo Parlamento. Por otra parte, es muy importante distinguir entre la votación para la elección de la presidencia de la Comisión (y luego del Colegio de Comisarios) y el día a día de los cinco años posteriores, con negociaciones expediente legislativo a expediente legislativo (los acuerdos en el seno de la Eurocámara se construyen para cada dosier, y en el ciclo institucional 2024-2029 puede haber más variación en función del tema. Por ejemplo, desplazamiento a la derecha en los económicos).