Donald Trump asumía ayer el discurso del Estado de la Unión (madrugada en España) con la intención de proyectar una imagen algo más serena y, de paso, inaugurar la carrera electoral. Aunque 2020 parezca lejano, necesita contrarrestar el debate sobre las primeras demócratas. En vísperas de su discurso, el presidente había disparado contra el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, por «criticar mi discurso sobre el Estado de la Unión aunque todavía no lo haya visto». Una forma como otra cualquiera de calentar el ambiente ante un discurso clave y que llega en un momento conflictivo para la Casa Blanca. Trump acaba de nombrar a David Bernhard como secretario de Interior, pero pesan demasiado los efectos de su claudicación el 25 de enero, cuando aceptó un principio de acuerdo presupuestario con los demócratas sin lograr que estos incluyesen la financiación del muro.

Una rendición que tiene mucho de acatamiento de la realidad: una cuarta parte del Gobierno federal había permanecido cerrada 35 días y los efectos de la parálisis eran ya insoportables. Las críticas fueron especialmente virulentas entre los suyos, y convierte en perentoria la necesidad de insistir en la construcción del muro. Demasiada energía invertida como para pasar página. De ahí que Trump haya aderezado las horas previas a su intervención con menciones continuas a la «crisis migratoria». «Un gran número de personas cruza ahora mismo México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur», tuiteó. «Hemos enviado militares adicionales. Construiremos un ‘Muro Humano’ si hace falta. Si tuviéramos un Muro real, ¡nada de esto sería un problema!».

Para reforzar su postura, anunció que invitaría a familiares de asesinados por inmigrantes ilegales. Los demócratas respondieron invitando a familiares de jóvenes asesinados en el tiroteo de Parkland.

La intervención de Trump estuvo muy cerca de no celebrarse después de que la presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, dejase claro que no pensaba ceder a las peticiones de fondos para el muro. Mal asunto: para el presidente no hay mejor pasarela que un acto cuya historia se remonta a enero de 1790. Y más si se tiene ya la mirada puesta en la reelección.

Se trata de cumplir con la obligación de informar «al Congreso sobre el Estado de la Unión y recomendar para su consideración las medidas que [el presidente] juzgue necesarias y oportunas» (artículo 2 de la Constitución). Tiene a su favor la bonanza económica y esa vuelta a las raíces en las que quiere sustentar la reelección. En opinión del ex senador Judd Gregg, el propósito del discurso era que el presidente pudiera explicar a la gente hacia dónde quiere dirigir el país. En lugar de eso tenemos una representación teatral, propia de la mentalidad de la televisión.