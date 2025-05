Trump afirma estar “muy triste” por diagnóstico de Biden pero alimenta dudas sobre la salud del demócrata mientras fue presidente

El devastador diagnóstico de cáncer del expresidente Joe Biden ha traído una lluvia de reacciones de apoyo por parte de líderes políticos y figuras públicas, pero también ha revivido los cuestionamientos sobre su estado de salud durante el tiempo que estuvo gobernando la nación más poderosa del mundo. En las últimas horas, el actual mandatario, Donald Trump, calificó como “muy triste” la noticia sobre su ex rival electoral, pero acto seguido abonó a las críticas del momento en que se hizo pública su enfermedad.

“Creo que es muy triste, en realidad”, dijo Trump mientras respondía preguntas en la Oficina Oval. “Me sorprende que no se haya informado al público hace mucho tiempo, porque llegar al estadio nueve… eso toma mucho tiempo”. La oficina de Biden informó el domingo que le habían diagnosticado cáncer de próstata el viernes, señalando que, si bien es “una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz”.

El comunicado señaló que el cáncer del demócrata tenía una “puntuación de Gleason de 9”. El sistema de clasificación de Gleason —que suele oscilar entre 6 y 10— se refiere a la probabilidad de que el cáncer avance y se disemine, pero no predice el desenlace. Durante sus declaraciones, Trump se refirió repetidamente al cáncer de Biden como en “estadio nueve”, en lugar de hablar de la puntuación Gleason. También pareció insinuar que el médico que atiende a Biden pudo haber encubierto un posible deterioro cognitivo.

“Y se tarda mucho en llegar a esa situación. Ahora, creo que, ya sabes, llegar a un estadio nueve… creo que, si lo miras bien, es el mismo médico que dijo que Joe estaba cognitivamente bien. Que no tenía ningún problema. Bueno, él dijo— si es el mismo médico— dijo que no había ningún problema. Y eso se está demostrando que es una situación lamentable”, siguió Trump.

"Hay cosas que están ocurriendo y que no se le informaron al público"

“En otras palabras, hay cosas que están ocurriendo y que no se le informaron al público. Y creo que alguien va a tener que hablar con su médico, si es el mismo, o incluso si son dos médicos diferentes”, añadió. “¿Por qué no se habló de la capacidad cognitiva? Creo que el médico dijo que estaba perfectamente bien. Y ha resultado que no es así. Es muy peligroso. Mira, esto ya no es una cuestión de corrección política. Esto es peligroso para nuestro país”, afirmó también el mandatario sumando a las críticas de sectores conservadores que plantean una operación de “encubrimiento” dentro de las altas esferas demócratas durante la campaña presidencial del año pasado para evitar que los electores supieran la “verdad” sobre la salud de Biden.

Trump alimentó las dudas sobre los médicos responsables de la salud de Biden durante y después de su presidencia, afirmando que “alguien no está diciendo la verdad”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre si Trump había hablado directamente con Biden tras el diagnóstico.

“No que yo sepa, no creo que hayan hablado, pero estoy segura de que el presidente estaría dispuesto a hacerlo”, dijo Leavitt. “Hablé con él anoche sobre el diagnóstico del expresidente y la declaración que publicó fue su reacción inicial también durante nuestra llamada”. Trump escribió el domingo en su red social: “Melania y yo estamos entristecidos al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Extendemos nuestros más cálidos deseos a Jill y a toda la familia, y le deseamos a Joe una recuperación rápida y exitosa”.

Mientras tanto, Joe y Jill Biden han expresado su gratitud por el “amor y apoyo” que han recibido desde que se anunció públicamente el diagnóstico de cáncer. “El cáncer nos toca a todos”, dijeron en una publicación en la cuenta de redes sociales de Joe Biden. “Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con su amor y apoyo”.

Esa frase sobre ser más fuerte “en los lugares rotos” proviene de una conocida cita de la novela Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, que dice: “El mundo rompe a todos y después muchos son fuertes en los lugares rotos”. Es una cita que Biden ha utilizado frecuentemente en momentos difíciles e importantes, tanto en su vida personal como para el país.

El ex mandatario usó esta frase en 2016, al iniciar su discurso en la Convención Nacional Demócrata. También la citó en marzo de 2021, al cumplirse un año desde que se declaró la pandemia de COVID-19. Y la repitió en septiembre de 2021, en el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, usando las palabras de Hemingway en su homenaje a las víctimas.