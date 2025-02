Trump asegura que no se opondría al despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no se opondría al despliegue de tropas de una misión europea de paz en Ucrania, algo que abordaron los líderes europeos en su reunión en París. "Si quieren hacer eso, genial. Estoy totalmente a favor. Si quieren hacer eso, creo que estaría bien", declaró en una rueda de prensa Trump, quien aclaró que en ningún caso desplegará tropas estadounidenses.

El republicano sugirió que podría haber tropas europeas sobre el terreno como parte de un acuerdo de paz, para garantizar que se respetara la tregua entre Ucrania y Rusia. "No me opondría en absoluto", recalcó Trump, quien apuntó que no le correspondería a Estados Unidos desplegar a sus fuerzas porque Ucrania "está muy lejos". El mandatario apuntó que Reino Unido y Francia han comentado esa posibilidad, algo que a Trump le parecería "un gesto hermoso".

El presidente francés, Emmanuel Macron, organizó el lunes una reunión en París con los mandatarios de España, Alemania, Italia, el Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, además de los responsables de la Unión Europea y la OTAN, para diseñar la estrategia europea sobre Ucrania ante las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. Pero los líderes se mostraron divididos sobre la conveniencia de discutir ahora que Europa envíe a Ucrania tropas de paz para garantizar un eventual acuerdo de paz negociado por Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, calificó este martes de "inaceptable" el eventual despliegue de tropas de países europeos en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN.

Trump, apuntó que "probablemente" se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, este febrero. "Probablemente", se limitó a decir a la prensa en Mar-a-Lago preguntado si ese encuentro en persona podría tener lugar antes de que acabe el mes.

Este mismo martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso acordaron en Riad (Arabia Saudí) avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países y comenzar a trabajar en un plan para poner fin la guerra en Ucrania con el establecimiento de equipos negociadores de alto nivel.

Según un comunicado difundido por la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, Rubio y Lavrov decidieron "poner las bases para la cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo y en las oportunidades económicas y de inversiones históricas que emergerán del fin exitoso del conflicto en Ucrania".

