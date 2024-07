Trump encuentra a su mejor aliado para garantizar la eternidad de MAGA

En la Convención Republicana que se ha celebrado esta semana en Milwaukee (Wisconsin), Donald Trump ha sentado las bases para que su legado MAGA (Make America Great Again) sustituya los próximos cuatro años, sino de por vida, al clásico GOP (El Viejo Gran Partido, por sus siglas en inglés). En su primer discurso como candidato vicepresidencial, J.D. Vance ha dejado claro por qué Trump lo ha elegido. «Se acabó lo de importar mano de obra», dijo un enérgico candidato vicepresidencial durante su primer discurso en el cargo, «vamos a luchar por los ciudadanos de Estados Unidos», por más «productos Made in U.S.», por más American First (EE UU Primero). Un enérgico y joven de 39 años nacido en los Apalaches parece haber devuelto al partido republicano la unidad y energía que en los últimos años se había visto afectada por la polarización y crispación que inunda el país desde el ataque el Capitolio el 6 de enero del 2021.

Vance ha presentado a su nuevo jefe como el hombre que siempre velará por los intereses de Estados Unidos y por los de sus ciudadanos. «Incluso en ese momento crítico», dijo refiriéndose al intento fallido de atentado contra Trump, «él pensaba en nosotros. Luchad, luchad, luchad decía. Invocó la unidad nacional después de que un asesino casi acabara con su vida». Los vítores y gritos de celebración casi no le dejan terminar la frase.

Todo ha ocurrido en cuatro intensos días, ante la mirada emocionada de un exmandatario que ha llegado a este encuentro cambiado. La falta de energía e histrionismo a la que Trump tiene acostumbrado a su público no ha pasado desapercibida en esta Convención. Desde su atentado, el mandatario no es el mismo, se muestra más reflexivo, pausado y comedido, incluso magnánimo. De su boca en los últimos días han salido palabras inusuales en su oratoria, «paz», «unidad», términos alejados de los de su compañero de fórmula, que esta semana subió al escenario como un torbellino para ‘meter un meneo’ al partido y empujar a las masas a volver a creer en que la clase política, Trump, está aquí para salvarles. «Donald Trump no necesitaba de la política, no la necesitó los últimos ocho años, pero el país lo necesita a él», dijo Vance.

Juntos han prometido a los estadounidenses que volverán a estar en primera fila. «Se acabó eso de seguir ayudando a naciones que han traicionado la confianza del país», dijo refiriéndose a Ucrania, «las políticas de Biden han hecho este país más frágil», pero esta «es una noche de esperanza. De lo que fue, y lo que volverá a ser Estados Unidos».

La imagen de unidad que ha mostrado en la última semana el partido republicano gracias a su nuevo tándem contrasta con la división que vemos en el lado demócrata. Las llamadas de retirada a Joe Biden aumentan, incluso entre sus más vehementes defensores, mientras el octogenario lucha contra un covid que el jueves le obligó a cancelar sus actos de campaña en Las Vegas. Mientras el presidente se recuperaba el jueves, Trump ponía el broche final a cuatro días de Convención ante un público entregado que le ha mostrado su apoyo vendándose la oreja derecha, imitando su imagen él tras resultar herido el sábado. Mañana está previsto que celebre su primer acto conjunto de campaña con J.D. Vance en Gran Rapids, Michigan, uno de los estados indecisos que el vicepresidente se ha propuesto ganar para su partido.

«Calma, calma con Ohio», le decía a su entusiasmado público cuando gritaba el nombre del territorio que vio nacer al candidato, «que también tenemos que ganar Michigan». Entre los asistentes también se encontraba la madre de Vance, que luchó durante años contra su adicción a las drogas y en enero de 2025 cumplirá 10 años sobria, «si Trump nos deja lo celebraremos en la Casa Blanca». Han sido noches donde la familia de las dos estrellas ha jugado un papel clave, en todos los sentidos.

Muchos todavía se preguntan porque Melania fue la gran ausente durante gran parte del evento, sobre todo a la hora de respaldar los valores familiares que defiende el partido. Pero hay que reconocer que la nieta de Trump, la tercera generación, supo compensar la falta de su abuela adoptiva desvelando al público la otra cara del exmandatario. Un abuelo afable, entregado, que «me llama en mitad de clase para comentar mis puntos en el golf», contaba la joven Kai Trump de 17 años con una sonrisa de orgullo. «Sí, lo sé», «sí, así es», reafirmaba orgullosa. Ese es mi abuelo, «se preocupa y es amoroso. Nos compraba caramelos cuando nuestros padres no lo veían». Los medios de comunicación le hacen «como si fuera una persona diferente a la que yo conozco. Pero es alguien cariñoso, que quiere lo mejor para este país y les puedo garantizar que trabajará día a día para devolver su grandeza a Estados Unidos», dijo la orgullosa nieta ante la mirada emocionada de un abuelo ‘derretido’ ante la escena.

En la jornada del miércoles no faltaron ingredientes. Por encima del escenario pasó hasta un exconvicto que acababa de ser puesto en libertad horas antes. Se trata de Peter Navarro, exasesor comercial de Trump que ha pasado cuatro meses en una prisión de Florida por desacato al Congreso, por no responder a la citación del Comité que investigaba el asalto al Capitolio el 6 de enero. «Ellos quería que traicionara a Trump, pero yo me negué», grito encima del escenario antes de que saliera su esposa visiblemente emocionada a abrazarle. Navarro ha acusado a Biden de convertir el departamento de justicia en un arma política y de hacer que acabe siendo un «departamento de in-justicia».

El miércoles también fue el turno del senador de Florida, Matt Gaetz, quien se burló del demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, declarado culpable de 16 cargos relacionados con soborno y tráfico de influencias y que espera una sentencia de un máximo de 222 años de prisión. «Ya no se puede sobornar a los senadores demócratas con efectivo, tienes que usar lingotes de oro para que puedan mantener su valor», dijo refiriéndose al oro que los investigadores encontraron en casa de Gaetz durante un registro el pasado septiembre.