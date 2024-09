Trump y Harris se miden en su primer debate en televisión para deshacer el empate técnico en las encuestas

Serán los noventa minutos más determinantes de lo que resta de campaña. El candidato republicano Donald Trump y la aspirante demócrata Kamala Harris debatirán en la madrugada del martes por primera –y seguramente por última– vez antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Lo harán desde Filadelfia para el canal de televisión ABC News a partir de las 21.00 hora local (03.00 horas en la España peninsular).

Más de 50 millones de estadounidenses siguieron a través de sus pantallas el primer debate electoral a finales de junio. Aquel cara a cara, emitido en CNN desde los estudios de Atlanta, significó el principio del fin de la carrera a la reelección del todavía presidente Joe Biden. Con todo, el cruce que protagonizarán esta noche Trump y Harris ha generado ya mucho más interés que aquel, que parecía un mero trámite y terminó por cambiar la historia reciente de Estados Unidos.

Será la noche más importante de la carrera política de Harris. La vicepresidenta tiene el deber de dejar buena imagen para recuperar el efecto «luna de miel» con el electorado demócrata que flotó en el ambiente de la convención nacional en Chicago. Harris alcanzó el 47% durante el evento de cuatro días, y sus cifras se han movido muy poco desde entonces.

La media de Trump también se ha mantenido relativamente estable, en torno al 44%, y el apoyo de Robert F. Kennedy, que puso fin a su candidatura independiente el 23 de agosto, no ha supuesto un impulso significativo. Sin embargo, según el último estudio elaborado por el Siena College para The New York Times, el expresidente llega a la cita ligeramente por encima en los sondeos, con una diferencia de un punto porcentual.

Otras encuestas invierten el modo. Según el sondeo de Marist Poll para la emisora de radio pública NPR, Harris obtendría el 49% de los votos a nivel nacional y Trump el 48%, una diferencia tan estrecha que entra dentro del margen de error estadístico y, por tanto, supone un empate técnico. En el mismo sondeo del mes de agosto, la vicepresidenta demócrata sacaba tres puntos de ventaja al exmandatario republicano, lo que demuestra que la carrera electoral se está estrechando.

De acuerdo con la media de sondeos del portal FiveThirtyEight, Harris todavía aventaja a Trump por 2,8 puntos porcentuales, pero algunas encuestas recientes a nivel nacional y en estados clave dan la victoria al republicano. Según un análisis realizado este martes por The Washington Post, los números de Harris han comenzado a estancarse y las expectativas de Trump se mantienen firmes.

Una encuesta del Centro Pew Research Center arrojó el lunes un empate entre Harris y Trump del 49 % en intención de voto, y otra de la cadena CBS y YouGov muestra una competencia muy ajustada en Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, estados clave para llegar a la Casa Blanca. Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac otorga al republicano una ventaja de cuatro puntos en Georgia, estado donde Biden ganó por la mínima en 2020.

Las miradas apuntarán a Harris en su primera prueba de fuego, pero también se posarán sobre un Trump ya cuestionado por su avanzada edad, como antes lo fue Biden. El republicano pondrá el foco en cuestiones como la economía, la inmigración y la crisis internacional para deshacer «el efecto Harris». La demócrata, por su parte, defenderá el derecho al aborto y el Estado de derecho para frenar el repunte de Trump en las encuestas.