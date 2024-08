«Habrá que ver si Kamala Harris puede mantener esta fase de ‘luna de miel’ hasta las elecciones»

¿Cuáles son sus impresiones sobre la campaña de Kamala Harris? ¿Está dando con la tecla?

Hasta ahora, Harris está haciendo una campaña mucho mejor que la que hizo en 2019, cuando se presentó por primera vez a las primarias demócratas. Eso puede atribuirse en parte a que el Partido Demócrata la respalda plenamente, pero en términos de su mensajería y estrategia, el hecho de que haya surgido en las encuestas indica que está tocando las notas correctas. Lo interesante será ver si puede mantener esta fase de «luna de miel» durante las elecciones. Ha hecho un gran esfuerzo por redefinirse como moderada y alejarse de algunas de sus posturas anteriores, y hasta ahora ha tenido éxito, en parte porque no se la ha cuestionado directamente. Será interesante ver si es capaz de mantener ese impulso y consolidar esta nueva percepción una vez que reciba un escrutinio más directo de los medios de comunicación y directamente en los debates presidenciales con Donald Trump.

Las elecciones serán sin duda ajustadas. ¿Qué cree que tendrán que hacer los demócratas para no sufrir el revés de 2016?

Lo principal que tienen que hacer los demócratas es apuntalar su apoyo en los estados indecisos, en particular los estados del Alto Medio Oeste de Míchigan, Wisconsin y Pensilvania. Ahí es donde perdieron la carrera en 2016, donde ganaron en 2020 y donde necesitarán ganar para mantener la Casa Blanca en 2024. La campaña de Harris está claramente tratando de replicar la campaña de Biden en 2020 centrándose en esas áreas, pero es llamativo que estén tratando de ampliar el mapa electoral para incluir también estados con grandes poblaciones negras e hispanas: Georgia, Arizona y Nevada. Esos estados también fueron clave para la victoria de Biden en 2020. Los demócratas deben ganar la mayoría de los estados indecisos para ganar las elecciones. En igualdad de condiciones, si Trump solo ganara Pensilvania y Georgia de los seis estados indecisos, ganaría las elecciones, por lo que el camino hacia los 270 votos electorales es ligeramente más fácil para Trump que para Harris.

¿Cómo valora la Convención Nacional Demócrata? Parece un partido más plural, algo más escorado a la izquierda y más multirracial con la candidatura de Kamala Harris. ¿Coincide?

Ciertamente es más de izquierdas, y han hecho hincapié en los elementos pluralistas y multirraciales de su partido, aunque ese ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte que el Partido Demócrata ha presentado en su mensaje nacional. Hasta ahora, la Convención Nacional Demócrata se ha desarrollado tal y como cabía esperar. La única gran diferencia, por supuesto, es cómo han tratado al presidente en ejercicio Joe Biden, que hace un mes se esperaba que fuera nombrado candidato en esta convención. Que pronunciara su discurso tan tarde, el lunes por la noche, cuando probablemente muy pocos estadounidenses seguían despiertos, fue una elección extraña e indica claramente que los demócratas –aunque quieren honrar el servicio de Biden– quieren crear distancia entre él y su nuevo candidato, el vicepresidente Harris. Normalmente, los principales oradores irían más tarde en la semana. Por ejemplo, en 2016 y 2020, Barack Obama, como presidente más reciente del Partido Demócrata, habló el día 3 de la convención, un día antes que el nuevo nominado, Hillary Clinton en 2016 y Biden en 2020. Sería natural esperar que Biden tuviera un tiempo similar, pero en lugar de eso han creado la mayor distancia temporal posible entre Biden y Harris haciendo que él hable el día 1 y ella el día 4, pasando por encima del presidente en funciones lo más rápidamente posible. Esto habla de lo inusual que ha sido el proceso de nominación demócrata en este ciclo, a pesar de los esfuerzos del Partido Demócrata por conseguir que el público lo ignore.

¿Qué le pareció el discurso de despedida de Biden?

En su mayor parte, el discurso de Biden fue lo que esperábamos de él. Me pareció similar a su discurso sobre el estado de la Unión del pasado febrero, en el que su tono fue bastante agresivo. De hecho, contrastó bastante con su actuación en el debate de junio. Si este Biden se hubiera presentado al debate, probablemente mañana estaría aceptando la nominación demócrata, no Harris. Pero, de nuevo, lo que más me sorprendió fue el momento. Las grandes figuras suelen tener espacios en horario de máxima audiencia, que en la televisión estadounidense es de 8:00 a 11:00, hora del este. Biden no habló hasta casi las 11:30 hora del este, mucho después del prime time y garantizando que la mayoría de los estadounidenses no lo vieran en directo, e incluso si estaban sintonizados, la duración del discurso casi aseguraba que no permanecieran sintonizados. Por último, es interesante que lo hayas calificado de «discurso de despedida» en tu pregunta, ya que así es como lo ve la mayoría de la gente, pero Biden sigue siendo el presidente durante cinco meses más, con mucho trabajo por hacer. Abandonar la carrera le ha permitido quedar completamente eclipsado y dar la impresión de que el presidente en funciones puede no importar mucho. Hasta cierto punto, eso suele ocurrir durante los años electorales, pero la medida en que Biden ha pasado a un segundo plano cuando aún le quedan meses de presidencia es asombrosa.

¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre esta convención y la histórica convención de 1968? ¿Le pasará factura a Harris la postura de la Administración Biden ante la guerra israelí en Gaza?

Todo este ciclo electoral tiene muchas comparaciones inquietantes con 1968. Un presidente demócrata en funciones que declina presentarse a la reelección; su vicepresidente que se convierte en el candidato sin ganar ni una sola primaria; un candidato republicano que busca volver a las urnas tras haber perdido previamente unas elecciones presidenciales; un intento de asesinato de un candidato presidencial (aunque en 1968 fue un asesinato con éxito de Robert Kennedy); un Kennedy que se presenta a la presidencia, y estoy seguro de que hay más. Una de las mayores similitudes, sin embargo, es que el DNC se celebra en Chicago con un partido muy dividido por una guerra exterior, Vietnam en 1968, Gaza hoy. Hasta ahora, esta convención está mucho más unificada que la de 1968, y las protestas en la convención de este año son mucho más moderadas que las de 1968, que acabaron en disturbios. Dicho esto, la campaña de Harris está claramente preocupada porque la política israelí de la Administración Biden le perjudique en las encuestas. Incluso el hecho de que Biden admitiera en su discurso que los manifestantes «tienen razón» es indicativo de que los demócratas intentan que los manifestantes vuelvan al redil. En conjunto, creo que la política israelí de la administración tendrá probablemente un impacto ligeramente negativo en Harris, pero menor del que habría tenido si Biden siguiera siendo candidato.