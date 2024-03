Trump se lanza a vender Biblias en su carrera para recuperar la Casa Blanca

Donald Trump publicó el martes un vídeo en su plataforma Truth Social en el que instaba a sus seguidores a comprar la Biblia «God Bless the USA Bible», una edición inspirada en la balada patriótica del cantante de country Lee Greenwood –la canción con la que suele aparecer en sus mítines–, por un módico precio de 59,99 dólares. «¡Feliz Semana Santa! Hagamos que América rece de nuevo. Mientras nos acercamos al Viernes Santo y a la Pascua, os animo a que os hagáis con un ejemplar de la Biblia God Bless the USA», pronunció Trump en un mensaje de vídeo que redirigía a la página web en la que estaban a la venta las Biblias.

Anunciándose como «¡la única Biblia respaldada por el presidente Trump!», el sitio web de la nueva empresa la llama «Fácil de leer» con «letra grande» y un «diseño delgado» que «te invita a explorar la Palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento». La página matizaba, eso sí, que su producto «no es político y no tiene nada que ver con ninguna campaña política», por si hubiera alguna confusión.

«GodBlessTheUSABible.com no es propiedad, no está gestionada ni controlada por Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Ventures LLC ni por ninguno de sus respectivos directores o afiliados», según la comercializadora, que reconoce sin embargo que «GodBlessTheUSABible.com utiliza el nombre, la semejanza y la imagen de Donald J. Trump bajo licencia pagada de CIC Ventures LLC, cuya licencia puede ser terminada o revocada de acuerdo con sus términos».

«Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su casa, y yo tengo muchas. Es mi libro favorito. Estoy orgulloso de respaldar y animaros a conseguir esta Biblia. Debemos hacer que América rece de nuevo», insistía el expresidente de Estados Unidos en el mensaje grabado.

Además de una traducción de la versión King James, la edición incluye copias de la Constitución de Estados Unidos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Declaración de Independencia y del Juramento de Lealtad, así como un estribillo manuscrito de la famosa canción de Greenwood. El pack completo.

El arranque puritano y emprendedor del magnate se produce en un momento delicado para sus finanzas. El lunes, un tribunal de apelaciones de Nueva York concedió a Trump un indulto al acordar suspender el cobro de los más de 454 millones de dólares que debe por una sentencia civil por fraude si aporta 175 millones de dólares en un plazo de 10 días. El magnate ya ha pagado una fianza de 92 millones de dólares en relación con los casos de difamación presentados por la escritora E. Jean Carroll, quien le acusó de agresión sexual.

Pero la Biblia es solo la última aventura comercial de Trump en plena campaña electoral. El mes pasado, en la Sneaker Con de Filadelfia, presentó una nueva línea de zapatillas con la marca Trump, entre ellas unas «Never Surrender High-Tops» doradas de 399 dólares. La empresa que está detrás de estas zapatillas, 45Footwear, también vende calzado, colonias y perfumes con la marca Trump.

El año pasado declaró que había ganado entre 100.000 y un millón de dólares con una serie de cromos digitales en los que aparecía como un astronauta, un vaquero y un superhéroe. El candidato republicano ha publicado libros con fotos de su época en el cargo y cartas que le han escrito a lo largo de los años.

La ventaja de este nuevo producto es que apela directamente a la población cristiana evangélica blanca, un nicho electoral en el que Trump sigue siendo especialmente popular a pesar de no cumplir sus estándares. El expresidente ha estado casado tres veces tiene un largo historial de comportamientos que chocan con las tesis más religiosas.