Trump: “Nunca me retiraría de la carrera electoral”

Donald Trump vuelve a la acción en clave electoral, con varios frentes abiertos con la Justicia. El expresidente republicano ofreció este martes una entrevista televisada por primera vez desde que fue imputado por la Fiscalía de Manhattan, confiando la exclusividad de la conversación a Tucker Carlson, presentador de la cadena FOX News.

“Nunca me retiraría de la carrera electoral, no es lo mío”, respondió Trump contundente a la pregunta de si tiene pensado mantener su candidatura oficial a la presidencia por el Partido Republicano para 2024, a pesar de haber sido imputado y ante el posible escenario de ser condenado.

Acusado de un total de 35 cargos por supuesto fraude en relación con los pagos efectuados a la estrella porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, el magnate neoyorkino afincado en Florida se enfrenta ahora, por primera vez en la Historia para un expresidente estadounidense, a un largo proceso a la espera de juicio, siendo esta la primera de varias causas pendientes con la Justicia.

Con otras investigaciones federales en marcha, el futuro político de Trump se ve cada vez más incierto, especialmente entre sus propias filas, que mantienen una prudente distancia cargada de intención. El expresidente republicano, sin embargo, de nuevo en el ojo del huracán, aprovecha ya el tirón mediático para seguir haciendo campaña y movilizar a su base electoral.

Su estrategia principal sigue siendo aquello de “la mejor defensa es un buen ataque”, centrando su atención principal en ese sentido sobre su adversario demócrata, el actual presidente de Estados Unidos. Joe Biden “no está capacitado ni física ni mentalmente” para optar a la reelección participando en la próxima contienda electoral a la presidencia.

“No es su edad, hay algo ahí que no está bien. He visto su respuesta hoy en televisión sobre si va a presentarse otra vez”, explicó Trump al presentador de FOX. “No puedes tener una respuesta más fácil y dio una larga respuesta, hablando de los huevos (de Pascua), que si esto, que si lo otro… No creo que pueda hacerlo, no lo veo”, añadió el magnate.

Además, volviendo al tono utilizado durante su presidencia (2017-2021), Donald Trump aprovechó la misma entrevista para criticar algunas decisiones tomadas por la Administración Biden en cuestiones de política exterior, dejando clara su posición de especial admiración hacia los que considera grandes líderes mundiales, como Vladímir Putin o Xi Jinping, sobre quienes sigue alardeando de haber mantenido con ellos una buena relación desde la Casa Blanca.

Del presidente de China dijo Trump que “es un hombre brillante”, alabando su apariencia al afirmar que “si recorriera Hollywood buscando a alguien para interpretar el papel del presidente Xi, no podría encontrarlo. No hay nadie así. La apariencia, el cerebro, todo”. En el pasado incluso había llegado a resaltar la excelente relación de ambos, asegurando que “se quieren” mutuamente, así como los rasgos más destacados del que fuera su homólogo chino como su “inteligencia” por gobernar China “con puño de hierro”.

El magnate también dedicó parte del tiempo de su entrevista en hablar del presidente ruso, resaltando que durante su presidencia “pude ver que amaba Ucrania, que lo considera parte de su país, parte de Rusia, pero yo le dije no mientras yo sea presidente”. Antes de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán, el expresidente republicano está convencido de que “Putin nunca habría entrado en Ucrania. Yo hablaba con él muy a menudo sobre eso, pero cuando vio a estos idiotas, a esta gente estúpida…”.

Trump también se convertía en noticia durante las últimas horas al solicitar que se retrase el juicio contra E. Jean Carroll, que lo acusa de violación. La escritora denunció al magnate en una revista publicada a mediados de 1990 de haberla agredido sexualmente en un camerino, acusación que él siempre negó. La fecha programada para que el juicio dé comienzo es el próximo 25 de abril.

Pero los abogados de Trump, alegando un “diluvio de cobertura mediática universal perjudicial” por la reciente acusación contra el magnate en su ciudad natal, al haberse entregado a las autoridades la semana pasada en un tribunal de Nueva York y declararse “no culpable” de los cargos, han solicitado un aplazamiento dos semanas antes del comienzo del juicio.

“El presidente Trump sólo puede recibir un juicio justo en un entorno mediático más tranquilo que el creado por el fiscal del distrito del condado de Nueva York”, justificaron sus abogados en referencia a Alvin Bradd, el fiscal de Manhattan a cargo de la reciente imputación de Trump. Comparecencia que fue seguida, minuto a minuto, por todos los medios estadounidenses y también por una gran parte de atención mediática mundial.