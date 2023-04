Trump podría salir fortalecido

Donald J. Trump vuelve a estar en el ojo del huracán. ¿Conveniente o perjudicial? A juzgar por sus formas de comunicación, el expresidente norteamericano tiene las herramientas suficientes para salir fortalecido de esta encrucijada legal que está enfrentando.

Por desgracia o fortuna, en política es preferible que se hable de ti a que no se hable. En este sentido, el foco se pone nuevamente encima de su figura. Así, aprovecha y posiciona sus mensajes, lidera el debate y pone sus temas en la agenda de los medios y, en consecuencia, en la conversación ciudadana. «Todos hablan de él» porque precisamente se adelanta unos pasos en el debate. A partir de allí, sus detractores terminan por desarrollar su discurso desde la defensa, no desde una iniciativa propositiva.

En segundo lugar, cabe destacar que lo peor que podría pasarle con esta acusación sería la prisión domiciliaria. Para despecho de muchos, a Trump no se le verá con un traje naranja entrando en una cárcel con prisioneros comunes. Esa foto no va a existir. No solamente eso, incluso condenado, podría seguir en campaña, podría postularse y, de ganar, sería presidente una vez más. Su caso podría convertirse en una herramienta de victimización y su discurso antisistema cobraría mayor sentido, es decir, su aparente desdicha confirmaría sus tesituras.

Más que lo legal, la lógica de esta batalla resulta mediática. Ante este circo de cámaras y micrófonos alrededor del magnate expresidente, su candidatura tiene más opciones de salir fortalecida que debilitada. En la polarización, nadie mueve mejor las piezas que Trump. Su campaña transita una tormenta que lejos de frenar el barco de su candidatura, podría acelerarlo para llegar al puerto que tanto anhela: la Casa Blanca.

Alejandro G. Motta Nicolicchia es socio director y fundador de Thinko Consulting