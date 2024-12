Turquía logra un hito histórico al lanzar un misil supersónico UAV-122 con buscador de televisión desde el dron Akinci de Baykar

El vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV) Akıncı, de la compañía turca Baykar, ha llevado a cabo una prueba histórica al disparar un misil supersónico UAV-122, equipado con un buscador de televisión. Esta prueba, llevada a cabo con éxito, marca un hito significativo en las capacidades militares de Turquía y refuerza su posición en el desarrollo de tecnología de defensa avanzada.

No se trata de una simple proeza técnica, sino de una clara declaración de intenciones. Los misiles supersónicos lanzados desde vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV, por sus siglas en inglés) abren nuevas dimensiones en la guerra moderna, ya que combinan velocidad, precisión y la capacidad de atacar sin poner en riesgo la vida humana. Este éxito subraya el progreso de Turquía en el ámbito de los sistemas de combate no tripulados y su capacidad para competir a nivel global.

La integración de un buscador de televisión eleva aún más el rendimiento del misil, permitiendo una orientación visual en tiempo real y una precisión excepcional contra amenazas en movimiento o dinámicas.

El Bayraktar AKINCI, ya conocido por su versatilidad, ha demostrado ahora que es una plataforma capaz de desplegar municiones de última generación. Este desarrollo coloca a Turquía a la vanguardia de una revolución tecnológica, en la que los sistemas no tripulados están asumiendo funciones tradicionalmente reservadas a las aeronaves pilotadas.

La prueba del misil UAV-122 consolida la posición de AKINCI como un actor estratégico innovador, preparado para ofrecer resultados decisivos en una variedad de escenarios operativos.

Baykar, el fabricante de AKINCI, se ha convertido en un líder mundial en el desarrollo de sistemas no tripulados, ofreciendo soluciones innovadoras que rivalizan con las mejores del mundo.

La exitosa prueba del misil UAV-122 subraya la capacidad de Turquía no sólo de mantenerse al día con las tendencias mundiales, sino también de darles forma. Las implicaciones de este éxito van mucho más allá del ámbito técnico. Las capacidades de misiles supersónicos desplegadas mediante drones representan un cambio radical en la estrategia de combate aéreo.

Estos sistemas permiten ataques rápidos y precisos contra objetivos de alto valor o sensibles al tiempo, lo que brinda a los operadores una ventaja significativa tanto en escenarios de conflicto asimétrico como de alta intensidad. Al utilizar vehículos aéreos no tripulados (UCAV) para tales misiones, Turquía está demostrando cómo plataformas de costo relativamente bajo pueden producir efectos estratégicos descomunales.

La velocidad supersónica del misil UAV-122 y la tecnología de búsqueda por televisión indican su función principal: atacar objetivos críticos con un tiempo de reacción mínimo. Esta capacidad es inestimable en un entorno de campo de batalla donde la velocidad y la precisión suelen determinar el resultado.

Tras la primera prueba realizada en diciembre de 2023, se llevó a cabo una nueva prueba de lanzamiento con el misil supersónico UAV-122 de la compañía Roketsan en marzo de este año. El nuevo misil disparado desde el UCAV AKINCI alcanzó el objetivo a una distancia de 55 km. Este misil puede considerarse la alternativa más ligera y económica al UAV-230. Su menor peso puede permitir una mayor capacidad, lo que resulta beneficioso tanto para ataques de saturación a distancias medias como para una mayor libertad de transporte de otras cargas útiles. A modo de comparación, el UAV-230 pesa 225 kg, mientras que se puede esperar que el UAV -122 tenga un peso idéntico a los 76 kg del TRG-122. Además, se ha afirmado que el misil puede seguir una ruta a baja o gran altitud hasta el objetivo.

La serie de misiles balísticos aéreos para UAV proporcionan una capacidad de ataque de mediano a largo alcance con capacidades de penetración basadas en la velocidad a un costo menor en comparación con los misiles de crucero como SOM y ÇAKIR. Si bien no ha habido información sobre la integración de los misiles en otras plataformas como el F-16, será posible alcanzar alcances mayores gracias a una mayor velocidad y altitud.