«Ucrania no habría autorizado este tipo de ataque bajo ninguna circunstancia»

Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado. El grupo publicó imágenes de los presuntos terroristas y proporcionó algunos detalles, sin revelar específicamente qué rama del grupo yihadista ejecutó el ataque. ¿Considera sólida esta reivindicación? ¿Es la hipótesis más probable?

Sí, probablemente fuera una de las ramas de Estado Islámico, como la de Tayikistán, quien perpetrara el ataque. Para llevar a cabo un atentado de gran envergadura se requiere de presencia local, por lo que es probable que les resultara relativamente fácil desplazarse a las afueras de Moscú para acceder al objetivo. Los terroristas prefieren escapar del lugar de los hechos si es posible, y se requiere una valentía inusual para inmolarse por la causa en un atentado, pero quizá pensaron que podrían salirse con la suya dada la laxitud de la seguridad rusa en la sala de conciertos. Es bastante sorprendente que no hubiera una fuerte presencia de efectivos. Tal vez se dieron cuenta de antemano, mientras vigilaban el lugar. Me pregunto en cualquier caso si tenían cómplices que los alejaron del lugar de los hechos.

Putin dijo en su comparecencia que los terroristas huyeron a Ucrania, donde tenían «contactos importantes». Los medios de comunicación próximos al Kremlin han abonado esta hipótesis en las últimas horas. Sin embargo, Ucrania ha negado su implicación. ¿Cree que Putin responsabilizará a Ucrania? En ese caso, ¿hay indicios de que Kyiv pueda estar detrás?

Ahora que se ha revelado información sobre la atribución a Estado Islámico, no creo que se responsabilice a Ucrania. Es interesante que los atacantes hubieran intentado cruzar la frontera con Ucrania, donde probablemente habrían sido detenidos, y no con Tayikistán, su país de origen. Teniendo en cuenta, eso sí, que las informaciones fueran ciertas. Kyiv no habría autorizado este tipo de ataque bajo ninguna circunstancia.

La embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió a principios de marzo de la posibilidad de un «ataque inminente» preparado por «extremistas». Putin desvió la alerta, considerándola un «chantaje». ¿En qué posición interna coloca lo ocurrido al presidente ruso?

Nadie puede desafiar la autoridad de Putin. Además, las jerarquías políticas y militares rusas han cometido tantos errores estratégicos en Ucrania que esto se considerará un incidente relativamente menor.

¿Cómo cree que reaccionará el Kremlin?

Rusia solo entiende de fuerza bruta en sus represalias, así que será interesante ver si van a por grupos islamistas de Tayikistán o de otros lugares, que podrían tener algún vínculo con los atacantes.