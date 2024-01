Ulf Kristersson, primer ministro: "Si no quieres defender a Suecia, no seas ciudadano sueco"

Los recientes llamamientos del Gobierno y el Ejército suecos para que la población se prepare para el eventual estallido de una guerra en el país nórdico han despertado críticas tanto entre pacifistas como en la oposición.

Annelie Börjesson, presidenta de la Federación Sueca de las Naciones Unidas, cuenta a la televisión pública SVT que "ya he recibido llamadas de jóvenes que están preocupados y piensan que Suecia es el próximo país que invadirá Rusia". Si bien Börjesson reconoce la inestabilidad que afronte la región báltica, "el riesgo de que le toque a Suecia es pequeño".

En opinión de la presidenta de la Federación Sueca de Naciones Unidas "preocupar a todo el pueblo sueco es lamentable". "Por supuesto, es bueno que la sociedad sueca se prepare de diferentes maneras, pero creo que es muy importante sentarse tranquilamente en el barco y pensar en cómo expresarse". explica.

Desde el principal partido de la oposición, la exministra de Asuntos Exteriores socialdemócrata Margot Wallström, el alarmismo del Gboierno también resulta exagerado. "Quiero creer y asumir que el Gobierno tiene buenas intenciones. Pero hasta ahora han sido canciones a medias, que no nos han ayudado a comprender mejor a qué tipo de amenaza nos enfrentamos", asegura. "No se moviliza la voluntad de defenderse de esta manera", critica.

Pese al aluvión de críticas, Carl-Oskar Bohlin, ministro de Defensa Civil, defiende su llamamiento del pasado domingo a los suecos para que se preparen para una eventual guerra porque "es mejor estar preparado que no estarlo". "El mundo no cambia sólo porque no hablamos de ello. Es importante hablar de cómo está la situación y de lo que podría pasar finalmente", añade.

Lejos de rebajar la alarma belicista, el primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson , recordaba este lunes en la conferencia de defensa en Sälen que todo aquel que quiera convertirse en ciudadano sueco debería considerar lo que significa sacrificar su vida por el país.

"Ucrania nos ha enseñado que el recurso más importante de un país en la guerra es la voluntad común del pueblo de defenderse", dijo a la audiencia. “Nosotros también debemos empezar a discutir las expectativas que conlleva la ciudadanía sueca. En última instancia, se trata de defender Suecia, nuestros valores y nuestra forma de vida, con las armas en la mano y nuestras vidas en juego. La ciudadanía no es un documento de viaje”.

En una rueda de prensa posterior al discurso, Kristersson amplió sus comentarios. “Cuando uno se convierte en ciudadano sueco, no es un asunto pequeño y formal, es algo muy grande. Se forma un vínculo de lealtad con un país, lo que en última instancia significa que también se debe poder hacer el servicio militar y defender este país", informa el diario "Svenska Dagbladet". “Defiendes la democracia sueca, nuestra libertad y nuestra gobernanza. Si no quieres hacer eso, no deberías ser ciudadano sueco”, continuó.

Luego se le preguntó si podía ver una diferencia entre las personas que nacen como ciudadanos suecos y aquellos que se convierten en ciudadanos más adelante en la vida en términos de su voluntad de defender Suecia. “Mi punto absoluto es que para mucha gente, el pasaporte sueco se ha convertido en una forma de poder moverse fácilmente y de poder obtener protección consular de Suecia. Pero no estoy seguro de que todos hayan reflexionado sobre lo que significa estar también dispuestos a sacrificar la vida por el país del que se es ciudadano”, respondió el primer ministro.

La llamada estrategia de "defensa total" de Suecia en realidad se aplica a todos los que viven en el país, independientemente de si son ciudadanos o no. Incluye tanto la defensa militar como la civil, aunque se esperaría que los no ciudadanos ayudaran con la última en lugar de la primera.

La defensa total, una doctrina histórica que se recuperó en 2015 después de la anexión rusa de Crimea, significa que cada adulto en Suecia –así como, por ejemplo, agencias gubernamentales, municipios, organizaciones voluntarias, consejos regionales, empresas, sindicatos y grupos religiosos– es responsable para defender el país en caso de una invasión, incluso si no son miembros de las Fuerzas Armadas.

Los ciudadanos con doble nacionalidad son elegibles para el servicio militar en Suecia, pero no si previamente han realizado el servicio militar en otro país. Sin embargo, los ciudadanos con doble nacionalidad no pueden utilizarse en combate si estalla un conflicto entre Suecia y el otro país del que también son ciudadanos.