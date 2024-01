"Todos los suecos deben prepararse para la guerra"

Una racha ininterrumpida de más de 200 años de paz no debería adormecer a los suecos con una falsa sensación de seguridad, advertía este domingo el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, que instó a todos a "ponerse en marcha".

"Todos los suecos deben actuar ahora para aumentar la resiliencia del país en caso de guerra", reclamó Bohlin en la anual Conferencia de Seguridad y Defensa que se celebra en la estación de esquí de Sälen.

El ministro sostuvo en su discurso que la paz no es una “constante inamovible”, ni siquiera en Suecia, y que asumirla “se ha vuelto más peligroso de lo que lo ha sido durante mucho tiempo”. "Muchos lo han dicho antes que yo, pero permítanme hacerlo a título oficial, de manera más simple y claramente clara: podría haber una guerra en Suecia", dijo.

No pareció sugerir que un conflicto armado fuera garantizado o inminente, sino más bien que la posibilidad teórica de una guerra también existe en Suecia, a pesar de ser un país tradicionalmente pacífico.

Tras la caída de la URSS en 1991, cundió en Suecia una certidumbre de seguridad que se vio rota repentinamente por la guerra de agresión rusa contra Ucrania de febrero de 2022. Desde entonces políticos y militares suecos tratan de aleccionar permanentemente a la opinión pública para prepararse ante la eventual agresión de una Rusia imprevisible. De hecho, la anexión rusa de la península de Crimea hace ahora una década ya empujó a las autoridades suecas a reforzar su defensa.

Bohlin instó a todos a ayudar a construir la defensa total de Suecia e instó a los funcionarios a asegurar puntos de refugio, un plan de agua de emergencia y suministro de alimentos, y a los empleados a preguntar a sus empleadores cuál sería su papel en la organización de guerra en el lugar de trabajo y considerar qué elementos esenciales necesitarían para poder continuar trabajando en circunstancias difíciles.

“¿Es usted un particular? Bien, ¿entonces te has hecho responsable de la preparación de tu hogar? ¿Has considerado si tienes tiempo para unirte a una organización de defensa voluntaria? Si no: ¡muévete!”, dijo Bohlin y aconsejó a la gente que preguntaran a otras personas que ya hayan comenzado a prepararse, o que solicitaran más información a la Agencia Sueca de Contingencias Civiles.

El ministro de Defensa Civil instó a los suecos que se inspiraran en Ucrania, que se enfrentó a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 con una “resistencia total”.

"La defensa civil no es principalmente un ejercicio teórico. La concientización debe traducirse en acciones prácticas. Medidas que realmente eleven el umbral", dijo, añadiendo que quien no ha comenzado ya se está quedando atrás.

"Todo el mundo tiene que entender que en la situación en la que nos encontramos, el tiempo puede ser nuestro recurso no renovable más preciado. Si hay algo que me mantiene despierto por las noches es la sensación de que las cosas van demasiado lentas", añadió Bohlin.

El político conservador reconoció que las oficinas gubernamentales también necesitaban acelerar el ritmo. “Todo lo que se pueda hacer rápidamente debe hacerse rápidamente; no debe haber discusiones innecesariamente largas y, cuando haya atajos, debemos tomarlos. Lo suficientemente bueno mañana es mejor que perfecto dentro de cinco años”.

El discurso de Bohlin no parecía estar vinculado a ninguna amenaza reciente específica contra Suecia, sino más bien sigue a una serie de advertencias del Gobierno y otros actores de que el país necesita intensificar su defensa militar y civil a la luz de una Rusia cada vez más agresiva.

Suecia comenzó a reconstruir su sistema de Defensa Total en 2015, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Desde entonces, cada autoridad pública volvió a ser responsable de participar en la defensa y de preparar y planificar un posible ataque. Suecia reintrodujo el servicio militar obligatorio en 2018 y en 2022 rompió una tradición de no alineación militar cuando solicitó unirse a la OTAN.

Entre los estamentos políticos y militares, se teme que una eventual victoria rusa en Ucrania aumentaría la vulnerabilidad sueca en medio del Báltico y cuando el país nórdico aún no ha completado su integración en la OTAN por los constantes retrasos de Turquía y Hungría.

Micael Bydén, comandante supremo de las Fuerzas Armadas suecas, se hizo eco de la advertencia de Bohlin. “Debemos entender cuán grave es realmente esta situación y que ustedes, hasta el nivel individual, se preparen mentalmente. Mire la cobertura de noticias de Ucrania y hágase preguntas sencillas: si esto sucede aquí, ¿tengo las cosas preparadas? ¿Qué tengo que hacer? Cuanta más gente haya pensado en ello y se haya preparado, más fuerte será nuestra sociedad”, declaró Bydén a la emisora ​​TV4 el lunes.