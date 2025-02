Última hora de la guerra de Ucrania, en directo hoy: Rusia atrae a EEUU con petróleo y acceso al Ártico

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado, visiblemente contrariado, que no viajará a Arabia Saudí, tal y como estaba previsto, debido a la reunión que han mantenido este martes en Riad los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente.

"No quiero coincidencias y por eso no iré a Arabia Saudí", ha dicho en una rueda de prensa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, uno de los escenarios de la gira regional que le llevaría este miércoles a Riad. "Queremos acabar con la guerra más que nadie, queremos que se haga de forma justa y no a nuestras espaldas", ha enfatizado un Zelenski, que no ha escondido su malestar por el encuentro que han mantenido en las últimas horas Washington y Moscú. "Ha sido una sorpresa para nosotros. Nos enteramos por la prensa", ha dicho. Zelenski ha informado de que se han puesto en contacto con las autoridades saudíes para trasladarles el cambio de planes y de que han acordado celebrar el encuentro el próximo 10 de marzo.