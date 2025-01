Ultimátum de Trump a Putin: sanciones o el fin de la guerra

Donald Trump ya llega a tarde a cumplir su promesa de que acabaría con la guerra en Ucrania «en las siguientes 24 horas a su toma de posesión». Por eso, ayer el mandatario comenzó a trazar la ruta para conseguirlo lo antes posible y amenazó al presidente ruso, Vladimir Putin, con imponer nuevos aranceles a su país si no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto.

«Si no llegamos a un acuerdo, y pronto, no me quedará otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que venda Rusia en Estados Unidos y otros países participantes», amenazó el nuevo presidente a través de su red social Truth Social. Aunque Trump no especificó qué países podrían ser sancionados, China, Irán y Corea del Norte «que ya están sometidos a restricciones comerciales por parte de EE UU» son los que más han apoyado a Rusia con envíos de material militar o respaldo diplomático en organismos internacionales.

El presidente estadounidense también apeló directamente a Putin, afirmando que poner fin a la guerra beneficiaría a Rusia, dado el estado actual de su economía. «Pon fin a esto ahora y detén esta guerra ridícula. ¡Solo va a empeorar!», advirtió.

A pesar de la amenaza de aranceles contra Rusia, lo cierto es que el comercio entre ambos países se ha visto muy limitado desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022.

Según los últimos datos disponibles de la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR, por sus siglas en inglés), en 2022 el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Rusia alcanzó un total estimado de 20.200 millones de dólares.

Las exportaciones estadounidenses fueron de 4.500 millones, mientras que las importaciones sumaron 15.700 millones, lo que resultó en un déficit comercial de 11.200 millones de dólares a favor de Rusia.

Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con la guerra en Ucrania en 24 horas, aunque nunca detalló cómo lo lograría. Este martes, ese plazo se cumplió sin avances desde que asumió el cargo el lunes al mediodía en el Capitolio.

Por su parte, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, rebajó recientemente las expectativas al pedir en una entrevista con la cadena Fox News un plazo de 100 días para negociar la paz.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones contra Rusia, que incluyen restricciones al sector petrolero y a grandes bancos rusos, con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero internacional basado en el dólar.

En su publicación, Trump reconoció que no busca «dañar» al país ruso, pero «es hora de hacer un trato», escribió en mayúsculas. «Terminemos de una vez con la guerra que nunca habría empezado si yo hubiera sido presidente», clamaba el mandatario republicano en su publicación.

Durante la Administración del demócrata Joe Biden ya se impusieron varias sanciones a los productos rusos que se vendían en el país norteamericano, estas debilitaron la economía rusa, pero poco frenaron su maquinaria bélica, ya que Putin recurrió a aliados como Corea del Norte y China.

Desde el Foro de Davos, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró ayer que cualquier fuerza de paz en territorio ucraniano, en el marco de un hipotético acuerdo con Rusia, debería contar con la presencia de tropas estadounidenses, pues considera que ninguna de las de Europa tiene la capacidad de disuasión suficiente. «No puede realizarse sin EE UU. Aunque algunos amigos europeos piensen que puede ser, no, no puede ser. Nadie correrá riesgos con EE UU», valoró Zelenski.

El líder ucraniano también alertó de que Ucrania no permitirá que se negocie el fin del conflicto a sus «espaladas», a medida que la vuelta de Trump a la Casa Blanca ha hecho saltar las armas por un posible descenso de la ayuda a Kyiv y una mejor sintonía entre la actual Administración estadounidense y el Kremlin. «No queremos que esto suceda a espaldas de Ucrania», subrayó un Zelenski, que antes de sentarse en una mesa de negociaciones con Rusia ha señalado que necesita contar con «garantías de seguridad» por parte de sus aliados, especialmente de la nueva Casa Blanca.

«El fin de la guerra debería ser una victoria de Trump, no de Putin. Putin no es nadie para él (...) Si él puede garantizarnos esta seguridad fuerte e irreversible para Ucrania, avanzaremos por el camino diplomático», aseguró.

Zelenski no cerró la puerta todavía a un posible esfuerzo por parte del presidente chino, Xi Jinping, para «empujar a Putin hacia la paz», ya que «no hay ningún otro aliado que realmente pueda hacer eso». La economía rusa, recordó, «depende mucho de China».