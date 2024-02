El último acto heroico de Piñera: «Salten ustedes del helicóptero»

Una semana tremendamente dura para los chilenos en medio de la tragedia de los incendios forestales que se han cobrado la vida de más de 120 personas en el centro de Chile, se conoció la trágica noticia de la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

Pasadas las 15:00 horas, los medios nacionales y las redes sociales daban cuenta de un accidente aéreo en la Región de los Lagos donde habría tres personas heridas y una desaparecida, esta última Piñera. Casi a las 16:00 horas un medio ya dio la noticia como cierta.

Fue su equipo de trabajo quien hizo oficial el lamentablemente suceso: «Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas». El expresidente había muerto a los 74 años, dejando a su esposa Cecilia Morel, cuatro hijos y once nietos.

Ya entrada la tarde fue el mismo presidente Gabriel Boric quien se dirigió al país asegurando que ya había ordenado que Sebastián Piñera sea despedido con honores de funeral de Estado y decretado tres días de luto nacional para honrar la memoria de quien fuera el presidente de Chile en dos oportunidades. «El presidente Piñera contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país, por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción tras el terremoto de 2010 o cuando se la jugó con decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José. Más recientemente en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre», señaló Boric.

El viento y la lluvia que azotaban la zona a la hora del accidente hacen suponer que ese fue uno de los factores decisivos en la tragedia. Hasta ahora se baraja la hipótesis sobre la causa del accidente, que indica que una de las ventanillas del helicóptero Robinson R44 habría quedado abierta, lo que produjo que se empañara el vidrio delantero desorientando a Piñera, quien tenía 20 años de experiencia pilotando.

En una última y heroica decisión, Piñera voló hacia el lago para que los otros tres pasajeros saltaran y pudieran salvarse. «Salten ustedes primero, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos», les dijo, según relata su hermana Magdalena.

Los tres tripulantes de la nave lograron liberarse de los respectivos cinturones para poder nadar a la orilla del lago, mientras que el expresidente no logró hacerlo. Según los rescatistas que encontraron el fuselaje de la nave a 25 metros bajo el agua, el cuerpo del exmandatario se encontraba fuera del helicóptero. Fue la fiscal adjunta, Tatiana Esquivel, quien indicó que la causa de muerte habría sido asfixia por sumersión.

Ayer, el cuerpo fue trasladado desde el Servicio Médico Legal de Valdivia, escoltado por su familia, rumbo a la capital, donde desde hoy será velado en el antiguo Congreso de Santiago que permanecerá abierto a quienes quieran brindarle un último adiós. Mañana se realizará el funeral de Estado.

Tras conocerse la tragedia, fueron muchas las reacciones de líderes políticos. Mario Desbordes, exministro de Defensa durante el segundo mandato de Piñera, asegura que el principal legado del expresidente es el fortalecimiento de un centro derecha democrático: «Supo gobernar y enfrentar los más grandes desafíos de Chile en décadas, como por ejemplo la reconstrucción post terremoto y maremoto de 2010, el rescate de los mineros, la pandemia y tantos otros desafíos que enfrentó con gran éxito”.

El Diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo aseguró que, pese a que sus gobiernos tienen luces y sombras, “fue capaz de unir a la derecha detrás de su figura, cosa que no ocurría desde la elección del año 1958 (…) no cabe duda de que la gestión de su segundo Gobierno quedó marcada por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales, contrario a lo anterior es que tuvo siempre una actitud de condena a la dictadura de Pinochet por las graves violaciones a los derechos humanos".

“Lamento profundamente el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Fue un gran servidor público y entregó los mejores años de su vida a servir a Chile”, comentó en sus redes sociales, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, también dedicó palabras para el exmandatario: “tuve el honor de servir en su primer Gobierno y considerarme su amigo. La historia hará justicia a su legado e incansable trabajo por Chile”.

“Pese a nuestras profundas diferencias, lamentamos la trágica muerte del expresidente Piñera. Enviamos nuestras condolencias a sus familias, amigos y a su partido Renovación Nacional”, indicó quien fuese uno de sus principales rivales políticos y detractores del exmandatario, Daniel Jadue, actual alcalde de Providencia y líder del Partido Comunista.

Visiblemente afectada también se mostró Evelyn Matthei, actual alcaldesa de la comuna de Providencia y una posible candidata presidencial de derecha: “Le apasionaba buscar soluciones y acuerdos, espacios de conversación y cómo hacer de Chile un lugar mejor. Ayer nos estaba llamando para que nos organizáramos y poder ayudar en la tragedia de la V Región por los incendios (…) Me tocó verlo trabajar y no podía creer cómo aguataba la cantidad de trabajo, por ejemplo después del terremoto, cuando estaba buscando a los mineros, durante la pandemia (…) su segundo periodo fue brutalmente difícil y no entiendo cómo logró resistir, siempre buscó soluciones pacíficas y democráticas para los problemas en Chile, nunca respondió con violencia y ese probablemente será parte de su legado”.

Momentos más difíciles

Sebastián Piñera Echeñique, quien gobernó Chile durante dos períodos (2010-2014) y (2018-2022) cumplió un importante rol en el país como líder de la derecha sobre todo cuando asumió su primer mandato después de dos décadas de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, siendo el primer presidente de derecha en llegar al poder democráticamente post dictadura de Augusto Pinochet.

Durante su segundo período, el cual muchos de sus colaboradores han catalogado como uno de los más complejos, tuvo que enfrentar grandes desafíos como el manejo de la pandemia del Covid-19 en donde fue uno de los principales gestores de las negociaciones para disponibilizar la vacuna para los grupos de riesgo.

El estallido social también marcó un punto de inflexión durante su segundo mandato ya que las movilizaciones ciudadanas se volvieron cada vez más violentas y las calles de varias ciudades a lo largo del país, en medio de un paro nacional que terminaron en edificios históricos, locales comerciales y transporte público quemado. Fue incluso uno de los impulsores del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que se firmó a mediados de noviembre de 2018 en donde la mayoría de las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo con el objetivo de iniciar un nuevo proceso constituyente que facilitara el fin de la violencia.

Se espera una masiva concurrencia el viernes en las calles de la capital donde el cuerpo del fallecido será escoltado por las Fuerza Armadas y acompañado por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, diplomáticos y autoridades extranjeras que arriben al país para el funeral.