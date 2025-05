El ultranacionalista prorruso George Simion, favorito en la primera vuelta de las presidenciales en Rumanía

Rumanía celebra este domingo la repetición de las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de noviembre y que fueron anuladas por injerencia extranjera. Calin Georgescu, prácticamente un desconocido en la arena política del país, ganó la primera vuelta de las presidenciales del 24 de noviembre pasado con el 22,94% de los sufragios, por delante de la candidata conservadora Elena Lasconi. No fue invitado a los debates electorales y basó toda sus estrategia electoral en las redes sociales, sobre todo en TikTok.

Aunque no puede volver a presentarse a las elecciones ya que fue inhabilitado por las autoridades del país, su testigo parece haberlo cogido George Simion, quien puede convertirse en el candidato más votado en la primera vuelta. Perteneciente al partido ultranacionalista AUR, Simion se opone a seguir ayudando militarmente a Ucrania ya que alega que Kiev discrimina a la minoría rumana en el país. Bruselas teme que si este candidato acaba imponiéndose en al segunda vuelta Rumanía experimente un giro que le lleve a aliarse con el resto de los líderes prorrusos europeos: Viktor Orban en Hungria y Robert Fico en Eslovaquia.

En todo caso, aún es demasiado pronto para saber qué pasará. La segunda ronda tendrá lugar el próximo 18 de mayo y todo indica que estará muy disputada. Podrían medirse con Simion, el actual alcalde de Bucarest, el independiente Nicusor Dan, el candidato oficialista Crin Antonescu, o el populista ex primer ministro socialdemócrata Victor Ponta.

El pasado 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional del país decidió anular por “unanimidad” el resultado de la primera vuelta de los comicios del 24 de noviembre Unos días antes, el presidente del país, Klaus Iohannis, había ordenado la desclasificación de documentos que apuntaban a injerencia externa. Según el servicio rumano de inteligencia, la campaña presidencial de Georgescu estuvo respaldada por una estrategia de injerencia con un “modo de operar de un actor estatal”. Aunque el informe no señala a nadie, todas las miradas están puestas en Moscú. Según los servicios de inteligencia del país, Georgescu se benefició de una “agresiva promoción” que canalizaba todo los mensajes favorables al candidato en TikTok, Facebook y youtube y que se habría sufragado a través de financiación externa no declarada de más de un millón de euros. TikTok ha reconocido pagos realizados durante un mes a través de una plataforma para influencers que abonaba hasta 1.000 euros por video compartido del candidato.

Tras conocerse estos hechos, Bruselas obligó a TikTok a “congelar y preservar los datos relacionados con los riesgos sistémicos o previsibles que su servicio podría plantear en los procesos electorales y el discurso cívico en la UE”. La normativa comunitaria obliga a señalar como contenido político la propaganda electoral en redes sociales y prohíbe ganar dinero a través de ella. En su famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, criticó la decisión de anular estas elecciones. Unas palabras que han dado alas a los partidarios de Georgescu.

Estas nuevas elecciones se va a celebrar en un clima de gran división política, con grandes capas de población (sobre todo aquellas que viven en el entorno rural) sufriendo la pobreza y falta de perspectivas. Por eso, algunas encuestas vaticina que Simion podría aglutinar el voto protesta y hacerse con hasta un 35% de los sufragios.

Tras la anulación de los primeros comicios, los mensajes diseminados en las redes sociales están sometidos a un fuerte escrutinio. TikTok asegura haber eliminado 27.000 cuentas falsas a favor de Georgescu y Simion.

A pesar de esto, un escándalo ha aparecido en la recta final de la campaña. La candidata de centro Elena Masconi ha publicado en Facebook unas imágenes en las que se ve a Dan y Ponta tras una supuesta reunión con un antiguo responsable de los servicios de inteligencia rumana, acusado de corrupción y tráfico de influencias. Se desconoce al autor de esta imagen, pero Dan ha presentado una denuncia ante la fiscalía anticorrupción del país. Según el alcalde de Bucarest, las imágenes son falsas ya que han sido modificadas digitalmente.

Los dos candidatos aseguran que hace años que no se reúnen con este antiguo responsable de los servicios de inteligencia rumana. La Comisión Electoral Central se ha negado a borrar estas imagen ya que asegura no tener ningún método para comprobar si son verdaderas o no. Según las últimas encuestas, tanto Dan como Ponta pueden obtener las segunda plaza y pasar a segunda vuelta para competir con Simion.