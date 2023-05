El ultranacionalista Sinan Ogan respalda a Erdogan para la segunda vuelta

El tercer candidato a las elecciones presidenciales turcas ha respaldado oficialmente el lunes al presidente Recep Tayyip Erdogan para la segunda vuelta, que se celebrará el 28 de mayo.

El ultranacionalista Sinan Ogan, de 55 años, ganó protagonismo después de que ni Erdogan ni su principal contrincante, el líder de la oposición Kemal Kilicdaroglu, obtuvieran la mayoría necesaria para la victoria en la primera vuelta del 14 de mayo.

Ogan, un antiguo académico que contaba con el apoyo de un partido de extrema derecha contrario a la inmigración, obtuvo el 5,17% de los votos el 14 de mayo y podría tener la llave de la victoria en la segunda vuelta ahora que está fuera de la carrera.

Su apoyo a Erdogan se produjo días después de que el viernes se reuniera por sorpresa con el líder turco en Estambul. No se hizo ninguna declaración tras el encuentro, que duró una hora.

Ogan había atraído votos de personas que desaprobaban las políticas de Erdogan pero no querían apoyar a Kilicdaroglu, que lidera el principal partido de la oposición turca, de centroizquierda y pro secular.

Los analistas afirman que, a pesar del apoyo de Ogan, no es seguro que todos sus partidarios se pasaran a Erdogan. Es probable que algunos se decanten por Kilicdaroglu, mientras que otros podrían optar por no votar en la segunda vuelta. A la incertidumbre se añade el hecho de que el partido antimigración que había apoyado a Ogan aún no ha anunciado a cuál de los dos contendientes apoyará.

En la primera vuelta, Erdogan obtuvo el 49,5% de los votos, justo por debajo de la mayoría necesaria para una victoria absoluta, frente al 44,9% de Kilicdaroglu. El partido gobernante de Erdogan, el AK, y sus aliados nacionalistas e islamistas también conservaron la mayoría en el Parlamento, de 600 escaños. Esto aumenta las posibilidades de reelección de Erdogan, ya que es probable que los electores voten por él para evitar un gobierno dividido, según los analistas.

Ogan enumeró las condiciones para ganarse su apoyo mientras hablaba con los medios de comunicación turcos la semana pasada. Entre ellas, una postura firme contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y un calendario para la expulsión de millones de refugiados, incluidos casi 3,7 millones de sirios.

Erdogan, por su parte, declaró en una entrevista a CNN International que no se doblegaría ante tales exigencias. "No soy una persona a la que le guste negociar de esa manera. Será el pueblo el que decida", afirmó.

En un aparente intento de influir en los votantes nacionalistas, Kilicdaroglu endureció su tono la semana pasada, prometiendo devolver a los refugiados y descartando cualquier negociación de paz con el PKK si salía elegido.