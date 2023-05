El máximo rival de Erdoğan denuncia la injerencia de Rusia en las elecciones: “Sacad vuestras manos de Turquía”

El líder del bloque opositor y principal aspirante para gobernar Turquía en los próximos cinco años, Kemal Kılıçdaroğlu, ha denunciado la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de este domingo, en las que medirá fuerzas con el actual presidente, Recep Tayyip Erdoğan. “Queridos amigos rusos, vosotros estáis detrás de los montajes, conspiraciones, falsificaciones profundas y grabaciones que se destaparon ayer en este país”, tuiteó en la noche del jueves, horas después de que uno de los cuatro candidatos, Muharrem İnce, abandonara la carrera tras la difusión de unas imágenes suyas de carácter sexual.

“Si queréis nuestra amistad después del 15 de mayo, sacad vuestras manos del Estado turco. Seguimos estando a favor de la cooperación y la amistad”, añadió en su mensaje Kılıçdaroğlu, que no aportó más detalles que probaran la injerencia rusa. “Si no las tuviéramos [pruebas concretas], no habría tuiteado”, explicó después el candidato, que cuenta con el respaldo de seis partidos políticos de todo el espectro ideológico, incluidos antiguos aliados de Erdoğan, para poner fin a las dos décadas en el poder del islamista.

No es la primera alusión de Kılıçdaroğlu a la interferencia de Rusia en las elecciones. Hace dos semanas, el líder del socialdemócrata CHP exigió a las autoridades que no hicieran tratos con lo que denominó como una “red oscura” para influir en la votación. El exfuncionario de 74 años denunció que el Gobierno de Erdoğan había contratado a “piratas informáticos extranjeros” a los que pagaba en Bitcoin para alterar el debate público en las redes, una maniobra que el Kremlin ha ensayado en otros países. Pero el director de comunicación de la Presidencia, Fahrettin Altun, dijo que se trataban de “calumnias irracionales”.

Kılıçdaroğlu ha insistido en que, si tumba a Erdoğan en las urnas, reorientará la política exterior de Turquía y dará prioridad a las relaciones con la Unión Europea. Aunque su principal asesor, Ünal Çeviköz, aseguró en una entrevista con la cadena rusa RT que no habría “ningún cambio serio” hacia Moscú. La intención con la que parte el candidato, favorito en las encuestas y rozando el 51% suficiente para ganar sin necesidad de una segunda vuelta, es la de mantener vínculos con el presidente ruso Vladímir Putin como hasta ahora.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan holds campaign rally in Istanbul ERDEM SAHIN EFE

Erdoğan respondió a las acusaciones de su rival en un mitin celebrado este viernes ante cientos de simpatizantes del gobernante AKP. “Ahora Kılıçdaroğlu ataca a Putin y a Rusia. No voy a decir que esto está bien. Nuestras relaciones con Rusia no son menos importantes que las de Estados Unidos”, trasladó a sus bases el actual presidente, que garantizó horas después en una entrevista televisiva que dejaría el cargo en caso de perder las elecciones: “Es una pregunta ridícula. Llegamos al poder con medios democráticos. Si mi nación decide lo contrario, haré lo que la democracia nos pida. Consideraremos legítimo cualquier resultado que salga de las urnas”.

Erdoğan, que había cargado contra el embajador de Estados Unidos en Ankara, Jeff Flake, por reunirse públicamente con Kılıçdaroğlu, se mostró desafiante y aseguró que “Turquía dará un mensaje a Occidente con estas elecciones". Su ministro del Interior, Süleyman Soylu, fue aún más lejos hace unas semanas, cuando describió las elecciones como un “intento de golpe político de Occidente”.

Rusia niega la mayor

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó de plano las acusaciones del principal favorito para suceder a Erdoğan: “No se puede hablar de ninguna injerencia, si alguien proporcionó al señor Kılıçdaroğlu tal información, son unos mentirosos”. En esta línea, Peskov dijo que Rusia valora “mucho” sus relaciones con Turquía, y agradeció el enfoque de política exterior de Ankara: “La República de Turquía ha adoptado hasta ahora una postura muy responsable, soberana y reflexionada sobre toda una serie de problemas regionales y globales a los que nos enfrentamos. Y esta postura nos ha causado una impresión positiva”.