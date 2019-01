Un terrorista suicida se voló ayer por los aires en la entrada de un complejo hotelero y de oficinas en la capital de Kenia. Así empezó el asalto reivindicado por la organización yihadista Al Shabaab, la marca de Al Qaeda en Somalia, en el 14 de Riverside que dejó a los trabajadores y húespedes del hotel tratando de luchar por sus vidas, escondiéndose debajo de los despachos o tratando de escapar por las ventanas del inmueble. Al cierre de esta edición, al menos 14 personas habían muerto a consecuencia del ataque y otras ocho resultaron heridas, entre ellas, un español residente en Kenia, cuya vida no corría peligro. No obstante, el número de víctimas podría aumentar, pues, mientras se escribían estas líneas, todavía no se había conseguido poner fin al asalto terrorista.

«La puerta principal estaba hecha añicos y el cuerpo desmembrado de un hombre yacía en el suelo», relató a Reuters Serge Medic, un suizo propietario de la empresa de seguridad privada del hotel que acudió corriendo al complejo al enterarse del atentado terrorista. Medic, que estaba armado, entró en el hotel junto a un policía y dos soldados, pero tuvieron que repeler el fuego abierto por los asaltantes y retirarse. Una granada sin explotar permanecía en el «lobby» del hotel, relató Medic. Un testimonio asegura que pudo ver al menos a dos individuos armados hasta los dientes, con la cara tapada. También contó cómo una mujer que había recibido un disparo en la pierna y otros dos hombres cubiertos de sangre eran evacuados. Los trabajadores del complejo de oficinas intentaron salvarse a la desesperada, dejando atrás a sus compañeros. «Había una granada en el baño», gritó un empleado a los agentes mientras trataba de escapar preso del pánico. «Oimos una potente explosión después de sentir que habían lanzado algo dentro. Después vi los cristales rotos en el suelo», narraba Geoffrey Otieno, empleado de un salón de belleza del complejo. «Nos escondimos hasta que hemos sido rescatados», exclamó.

Kenia ha sido objetivo de numerosos atentados de Al Shabaab, entre los dos más letales el ataque en 2013 a un centro comercial que sesgó la vida de decenas de personas. Asimismo, en 2015 atentó contra una universidad y asesinó a 150 jóvenes africanos. «Estamos detrás del ataque y la operación todavía sigue abierta», afirmó el portavoz de la organización, Abdiasis Abu Musab. El complejo de oficinas es sede de numerosas multinacionales como Colgate, Reckitt Benckisero o Dow Chemical. Reuters