Al menos siete muertos y decenas de heridos tras un tiroteo en Hamburgo

La Policía de Hamburgo ha confirmado al menos siete muertos y varios heridos tras un tiroteo en una iglesia del barrio de Gross Borstel, tras lo que las autoridades han puesto en marcha una "gran operación policial". De acuerdo con las informaciones compartidas por la radiodifusión pública alemana DW, el tiroteo ha tenido lugar en un centro de Testigos de Jehová, hacia donde se ha desplazado la Policía "con un gran contingente de fuerzas". Aunque las autoridades no han confirmado cifras oficiales, la mencionada emisora alemana recoge el testimonio de un portavoz de la Policía que sí apunta que "todos los muertos presentan heridas de bala". Los asaltantes han huido del lugar de los hechos.

La Policía de Hamburgo ha destacado en su perfil oficial de Twitter que por el momento "no hay información fidedigna sobre el móvil del crimen", y ha instado a la población a no difundir informaciones que puedan ser falsas. Asimismo, las autoridades locales han hecho un llamamiento a los vecinos de la zona para que abandonaran sus hogares en el marco del operativo policial, que por el momento no cuenta con información sobre ningún sospechoso que se haya dado a la fuga.