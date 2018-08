Venezuela se hunde en el abismo

El segundo día con nueva moneda y aplicación del paquete económico se vivió en Venezuela con cierta lentitud y mucha incertidumbre. Ésa sigue siendo la palabra clave. Sectores de la oposición habían convocado una huelga nacional. Sin embargo, durante la mañana, y tras un día festivo impuesto por el Ejecutivo el lunes pasado, muchos sí salieron ayer a las calles. No fue una afluencia de personas «habitual», pero tampoco se vio el desierto que algunos hubiesen esperado. «Yo no fui a trabajar, pero sí a hacer gestiones. Los bancos están dando ya efectivo y yo lo necesito para poder moverme. Además, uno nunca deja de comprar comida porque los precios no dejan de crecer», se justificó Ligia Pulido, una contable de 43 años.

Alfredo Castro sí se dirigía a su puesto de trabajo, con la velocidad que le permitía la crisis. «Llevo 20 minutos esperando un autobús y no pasan», detalló este mecánico de 38 años. La reducida flota de autobuses, que se estima opera apenas al 10%, ni siquiera sabe cuánto cobrar. El billete urbano es de 20.000 bolívares, por lo que con la reconversión quedó en 0,02 soberanos, la nueva moneda. Pero la divisa de mayor denominación ahora en circulación es de 0,5. Castro decidió acudir al trabajo «para que me paguen completa la última quincena del mes al menos, porque no sé si después me van a botar o no». Su miedo está justificado. El Gobierno aumentó el salario mínimo un 5.600%, pasando de cinco millones a 180 millones de bolívares (o 1.800 soberanos) . «Se hace totalmente inmanejable para una economía que está sumergida en una grave depresión, no existe el nivel de actividad económica, ni el flujo de caja en las empresas para poder cumplir con este incremento», aseguró Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, la patronal empresarial. El Gobierno ha ofrecido cubrir 90 días la diferencia hasta llegar al salario mínimo, pero no las escalas superiores. Una promesa que creen «poco creíble por sus dificultades de aplicación, sin olvidar la necesidad de elevar el dinero inorgánico para cumplir con dicha oferta», agregó el empresario.

Muchos locales de Caracas decidieron no abrir, pero no por plegarse a un paro, sino por no saber en cuánto evaluar su mercancía. «Yo vendo aparatos que son importados, me muevo como se mueve el dólar. Entonces yo no puedo salir a poner un precio que luego no me va a permitir ni pagar a mis empleados ni reponer», ilustró un comerciante de la capital venezolana en una tienda de electrodomésticos, pidiendo mantenerse en el anonimato. No quiere conflictos con las autoridades, especialmente después de escuchar a funcionarios del chavismo anunciar que quienes «se vuelvan locos con los precios» irán a la cárcel –el lunes hubo dos gerentes de supermercados detenidos, en Zulia y Carabobo respectivamente– o serán castigados quitándoles la licencia para operar, como prometió el gobernador zuliano Omar Prieto. «Aquí en Caracas eso no lo han dicho, pero es mejor evitarlo».

Rolando vende quesos en un mercado popular del centro de Caracas, Quinta Crespo. Él abrió después de ajustar sus precios. «Yo subí, pero no por el anuncio de Maduro, sino porque la inflación no juega. Subí lo que he subido cada semana desde hace tiempo. Uno va moviendo el precio porque me suben los que yo pago a los proveedores».