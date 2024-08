Los yihadistas se ofrecen a ayudar a las familias de los que iban a atentan en los conciertos de Taylor Swiff

Los yihadistas no han tardado en reaccionar a la detención de varios de los suyos en Austria, cuando trataban de atentar contra los conciertos que iba a celebrar en Viena la cantante Taylor Swift. “¿Alguien sabe algo más sobre nuestro hermano Beran de Ternitz, Austria? Me gustaría ayudar a la familia. Me gustaría tener más detales”, preguntan algunos en dichas redes.

Al final, tras muchas dudas, uno contesta que “según fuentes occidentales, es un inmigrante de Albania, de 19 años (según informes, otros dicen que tiene 17 y fue arrestado junto con otro hermano de 15 años), su nombre es Beran A. Debemos hacer “dua” (suplicar a Dios) por nuestro hermano en Deen para que sea liberado o martirizado, y por el plan del otro hermano con él, de la misma manera; hay tres hermanos sueltos en Austria en este momento, que Allah les conceda éxito en esta operación; y que Allah libere a nuestros hermanos y hermanas encarcelados en Deen”.

“Hasta ahora, -agrega cuando le preguntan más detalles-- lo único en lo que puedo basarme son fuentes occidentales de kuffar (infieles), solo conocemos algunos de sus detalles personales como su origen étnico y edad, y dos fotografías de él, y que tenía "químicos para crear explosivos" y fue "radicalizado en línea para apoyar al Estado Islámico, lo mejor que podemos hacer es hacer “dua” por nuestros hermanos. Además, de las imágenes de la redada, explotó un explosivo que envolvió una habitación entera, por lo que no hay duda de si tenían bombas o no”.

El fracaso de este atentado coincide con el editorial publicado por el Estado Islámico (Daesh, Isis) en el que viene a reconocer que las cosas no les van muy bien últimamente, pero que la banda terrorista resurgirá con toda su fuerza.

Para seguir con ese esfuerzo de que mantienen su operatividad informan de que “ más de 30 cristianos muertos en un nuevo ataque de los soldados del Califato en la región de Ituri, este del Congo. Con el éxito de Alá, los soldados del Califato atacaron la aldea cristiana de Byumanyama en la región de Ituri y capturaron y masacraron a más de 30 cristianos. Además, los muyahidines quemaron varias de sus casas y motocicletas antes de regresar a sus posiciones sanos y salvos. Toda la alabanza es para Alá”.