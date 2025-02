Zelenski asegura que no aceptará ultimátums del Kremlin a través de EE UU ni la pérdida de territorios ante Rusia

Mientras se celebraban las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia por el fin de las hostilidades en Ucrania, el mandatario Volodímir Zelenski ha manifestado que no aceptará ningún ultimátum ni reconocerá los territorios ocupados en su país como parte de Rusia en una visita oficial a Turquía.

Celebrado en la capital, Ankara, el encuentro entre Zelenski y el presidente turco Erdogan ha llevado a cabo diferentes actos oficiales, entre ellos una visita al mausoleo del primer presidente de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, y la apertura de un nuevo edificio para la embajada ucraniana en el país.

Antes de la reunión de presidentes, y en plenas negociaciones en Arabia Saudí entre Rusia y Estados Unidos, Zelenski declaró que no responderá a ningún ultimátum que plantee el Kremlin en las conversaciones celebradas en Riad: "Como presidente de Ucrania, no he dado garantías a nadie, no he confirmado nada a nadie. Es más, ni he tenido ni tengo intención de responder a ultimátums de Rusia", aseguró el mandatario, quien también recordó que tampoco a aceptado otros ultimátums en el pasado.

Asimismo, también ha vuelto a recriminar la ausencia de Ucrania y de Europa en el encuentro celebrado en Arabia Saudí, argumentando que se está decidiendo el futuro del país "sin Ucrania": "Europa, en sentido amplio, y esto incluye a la Unión Europea, Turquía y el Reino Unido; debería estar presente en las conversaciones", señaló el mandatario.

Ukrainian President Zelensky meets his Turkish counterpart Erdogan in Ankara NECATI SAVAS Agencia EFE

Por otra parte, Zelenski afirmó rotundamente que no aceptará "bajo ninguna circunstancia" el reconocimiento de los territorios ocupados como parte de Rusia. Por otra parte, aseguró que se verá con la delegación de Estados Unidos el próximo viernes en Kyiv.

Erdogan postula a Turquía como anfitrión de las negociaciones

Por su parte, Erdogan aprovechó para proponer a Turquía como un "anfitrión ideal" para una hipotética reunión futura entre los representantes estadounidenses, rusos y ucranianos: "Nuestro país sería un anfitrión ideal para las posibles conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en el próximo periodo".

El presidente turco afirmó que "la integridad territorial" de Ucrania, así como su soberanía, son "indispensables" para Turquía, por lo que, al menos a priori, este se opondría a la cesión de los terrenos ocupados a Rusia. Por otra parte, recalcó a su homólogo ucraniano que "brindará todo tipo de apoyo para concluir las negociaciones con una paz duradera", ya que esta guerra "ha causado la muerte de muchas personas inocentes".