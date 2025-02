Última hora de la guerra de Ucrania, en directo hoy: EEUU y Rusia comienzan a negociar el fin de la guerra sin Ucrania ni la UE

"Ucrania no participará" en las negociaciones ruso-estadounidenses y, además, "no sabía nada" sobre su la celebración de una reunión en Arabia Saudí entre Rusia y EEUU. Así de tajante se mostró este lunes Volodimir Zelenski, quien añadió que "las negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania son infructuosas y no reconoceremos tales acuerdos", añadió. Sin embargo, el enviado especial de Donald Trump a Ucrania aseguró a Bruselas que Estados Unidos no impondrá un acuerdo a Kiev. "La decisión [de poner fin a la guerra] de los ucranianos es una decisión ucraniana ", dijo a los periodistas.